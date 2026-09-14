La Roja confirma dos amistosos para la fecha FIFA de noviembre

La selección chilena continúa agendando partidos amistosos para preparar jugadores de cara a las próximas Eliminatorias. Este lunes, las redes sociales de la Roja anunciaron los dos encuentros que tendrá el equipo dirigido por Nicolás Córdova en la fecha FIFA de Noviembre. Se trata de dos compromisos ante Colombia.

Primero se jugará ante los cafetaleros como visita y luego de local. “Como parte de la fecha FIFA de noviembre, nos mediremos en doble instancia ante Colombia”, comunicaron las plataforma de la Selección.

Los partidos quedaron pactados para el 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali y el 17 del mismo mes ante el elenco de Luis Díaz y compañía en el Estadio Nacional.

Cabe destacar que el equipo que entrena Néstor Lorenzo viene de su participación en el Mundial de Norteamérica 2026, torneo en el que se ubicó como líder del Grupo K en el una zona en la que compartió con la selección portuguesa de Cristiano Ronaldo, luego venció a Ghana en los dieciseisavos de final y quedó eliminado en una dramática tanda de penales ante Suiza. Se despidió del certamen sin perder ningún encuentro.

Foto: Hector Vivas/FIFA/Getty Images. Hector Vivas - FIFA

Aunque antes de estos mencionados duelos en noviembre, la Roja viajará en los próximos días a Norteamérica, en donde se enfrentará a los combinados de ante Canadá, Estados Unidos y México.