SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La Roja confirma dos amistosos para la fecha FIFA de noviembre

    La selección chilena se enfrentará a Colombia en dos partidos. Uno será en Cali y el otro en Santiago.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Sipa/Photosport SIPA/PHOTOSPORT

    La selección chilena continúa agendando partidos amistosos para preparar jugadores de cara a las próximas Eliminatorias. Este lunes, las redes sociales de la Roja anunciaron los dos encuentros que tendrá el equipo dirigido por Nicolás Córdova en la fecha FIFA de Noviembre. Se trata de dos compromisos ante Colombia.

    Primero se jugará ante los cafetaleros como visita y luego de local. “Como parte de la fecha FIFA de noviembre, nos mediremos en doble instancia ante Colombia”, comunicaron las plataforma de la Selección.

    Los partidos quedaron pactados para el 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali y el 17 del mismo mes ante el elenco de Luis Díaz y compañía en el Estadio Nacional.

    Cabe destacar que el equipo que entrena Néstor Lorenzo viene de su participación en el Mundial de Norteamérica 2026, torneo en el que se ubicó como líder del Grupo K en el una zona en la que compartió con la selección portuguesa de Cristiano Ronaldo, luego venció a Ghana en los dieciseisavos de final y quedó eliminado en una dramática tanda de penales ante Suiza. Se despidió del certamen sin perder ningún encuentro.

    Foto: Hector Vivas/FIFA/Getty Images. Hector Vivas - FIFA

    Aunque antes de estos mencionados duelos en noviembre, la Roja viajará en los próximos días a Norteamérica, en donde se enfrentará a los combinados de ante Canadá, Estados Unidos y México.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLa RojaSelección chilenaColombiaNicolás Córdova

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Estábamos planeando su viaje a Chile”: productora de Patricio Guzmán revela filme inconcluso

    Adolescente de 15 años es detenida por presunto intento de asfixiar a su hijo de cinco meses en Valparaíso

    Detienen en Pensilvania a joven acusado de preparar ataque inspirado en ISIS: tenía un fusil y 190 municiones

    Más allá de la causal para destituir alcaldes: los otros nudos críticos del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    Falso agente del FBI y avezado narco ligado a un ex PDI: nuevos imputados en red de secuestros quedan en prisión preventiva

    Cómo opera Fannie Mae, el modelo de EE.UU. que miró Hacienda gobierno para proponer fondo para viviendas en MK4

    Lo más leído

    1.
    Nicolás Massú desafía a la poderosa España en la Copa Davis: “Siempre me quiero enfrentar con los mejores del mundo”

    Nicolás Massú desafía a la poderosa España en la Copa Davis: “Siempre me quiero enfrentar con los mejores del mundo”

    2.
    Nuevo récord, elogios de Lamine Yamal y un inicio histórico en LaLiga: las claves del gran momento de Pellegrini en Betis

    Nuevo récord, elogios de Lamine Yamal y un inicio histórico en LaLiga: las claves del gran momento de Pellegrini en Betis

    3.
    “Dio una lección de grandeza”: prensa española se rinde ante Pellegrini tras la victoria del Betis sobre el Villarreal

    “Dio una lección de grandeza”: prensa española se rinde ante Pellegrini tras la victoria del Betis sobre el Villarreal

    4.
    Jugador del Betis de Pellegrini acusa amenazas e insultos tras ocupar una camiseta en apoyo a Ceuta

    Jugador del Betis de Pellegrini acusa amenazas e insultos tras ocupar una camiseta en apoyo a Ceuta

    5.
    Erick Pulgar rompe el silencio sobre su portazo a la Roja y su reunión con Nicolás Córdova en Brasil

    Erick Pulgar rompe el silencio sobre su portazo a la Roja y su reunión con Nicolás Córdova en Brasil

    6.
    Del Potro aplaude al Chino Ríos: “Siempre recordamos cuando consiguió el número uno; disfrutaba de verlo jugar”

    Del Potro aplaude al Chino Ríos: “Siempre recordamos cuando consiguió el número uno; disfrutaba de verlo jugar”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Servicios

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup

    Adolescente de 15 años es detenida por presunto intento de asfixiar a su hijo de cinco meses en Valparaíso
    Chile

    Adolescente de 15 años es detenida por presunto intento de asfixiar a su hijo de cinco meses en Valparaíso

    Más allá de la causal para destituir alcaldes: los otros nudos críticos del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    Falso agente del FBI y avezado narco ligado a un ex PDI: nuevos imputados en red de secuestros quedan en prisión preventiva

    Crisis laboral: gobierno alista plan para fin de mes y apunta a generar más de 25 mil empleos en el cuarto trimestre
    Negocios

    Crisis laboral: gobierno alista plan para fin de mes y apunta a generar más de 25 mil empleos en el cuarto trimestre

    CAF anuncia US$6.000 millones para impulsar la productividad y el empleo en Chile

    Cómo opera Fannie Mae, el modelo de EE.UU. que miró Hacienda gobierno para proponer fondo para viviendas en MK4

    Un modelo anticipa lluvia sobre el promedio en estas zonas de Chile: cuándo y qué esperar de este evento
    Tendencias

    Un modelo anticipa lluvia sobre el promedio en estas zonas de Chile: cuándo y qué esperar de este evento

    La ropa que elegimos también dice cómo queremos sentirnos esta primavera y verano

    Lo vemos después del 18

    Revisa la asistencia de Lucas Cepeda que no alcanza para evitar la caída de Elche ante el poderoso Real Madrid
    El Deportivo

    Revisa la asistencia de Lucas Cepeda que no alcanza para evitar la caída de Elche ante el poderoso Real Madrid

    Joaquín Álvarez se sube a lo más alto con un oro en la gimnasia y Kristel Köbrich suma una medalla de plata en los Odesur

    Fabián Ruiz se postula para quedarse con el Balón de Oro: “En cuanto a títulos, nadie ganó más que yo”

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación
    Tecnología

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    “Estábamos planeando su viaje a Chile”: productora de Patricio Guzmán revela filme inconcluso
    Cultura y entretención

    “Estábamos planeando su viaje a Chile”: productora de Patricio Guzmán revela filme inconcluso

    Nostalgia de la Luz: el documental de Patricio Guzmán en que unió astronomía y memoria y que lo enfrentó a TVN

    Fother Muckers lanza su directa nueva canción: “La banda que me gusta”

    Detienen en Pensilvania a joven acusado de preparar ataque inspirado en ISIS: tenía un fusil y 190 municiones
    Mundo

    Detienen en Pensilvania a joven acusado de preparar ataque inspirado en ISIS: tenía un fusil y 190 municiones

    “Guerra fría silenciosa”: Por qué los llamados a frenar la IA han abierto un nuevo frente entre Washington y Beijing

    Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, se declara culpable de blanqueo tras un acuerdo con EE.UU.

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón
    Paula

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa