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    LarrainVial entrará a la propiedad de CIO Invest como socio minoritario

    LarrainVial y CIO Invest dijeron que la alianza es para "liderar el desarrollo de activos alternativos en América Latina".

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    LarrainVial entrará a la propiedad de CIO Invest como socio minoritario

    LarrainVial ingresará como socio minoritario en la propiedad de CIO Invest. Las firmas calificaron este anuncio como “una alianza estratégica para el desarrollo de la industria de gestión de activos alternativos en América Latina”.

    “Esta alianza representa una convergencia natural entre dos firmas que comparten una visión de largo plazo sobre el rol que los activos alternativos deben jugar en los portafolios institucionales latinoamericanos”, dijo Rodrigo González, Founder & Managing Partner de CIO Invest.

    Sobre el rol de LarrainVial, González estimó que “nos permitirá llevar nuestra propuesta de valor a inversionistas en toda la región de manera acelerada, consolidando una plataforma de gestión de activos alternativos de estándar internacional”.

    En detalle, CIO Invest se especializa en estrategias de inversión de largo plazo, en las que los activos alternativos —private equity, deuda privada, infraestructura e inversiones inmobiliarias— “cumplen un rol central”.

    “La firma presta servicios de asesoría, administración de cartera y tecnología a clientes institucionales y otros inversionistas calificados que buscan optimizar sus portafolios con criterios de diversificación y retorno ajustado por riesgo. Su modelo permite acceder a managers de clase mundial con la misma disciplina y rigor con que operan los grandes endowments e inversionistas institucionales globales”, comentaron sobre el rol de CIO Invest.

    CIO Invest tiene como socios a exmiembros de Colunquén, el family office de Pedro Ibáñez y sus hijos: Rodrigo González Montero y Juan Eduardo Fantini P. Marcela Schiavetti Jobet y Leonardo Jadue son los otros dos socios.

    Por su lado, Andrés Trivelli, CEO de LarrainVial, comentó que “nuestra asociación con CIO Invest nos permite profundizar nuestra oferta de productos en activos alternativos y seguir consolidándonos como líderes en la región”.

    Otras de las explicaciones sobre la alianza fue por “una tendencia estructural de la industria”.

    “Los inversionistas institucionales latinoamericanos aumentan de manera sostenida su exposición a activos alternativos, en busca de mayor diversificación, retornos superiores y menor correlación con los mercados públicos. La combinación de las capacidades de inversión de CIO Invest con la plataforma de distribución de LarrainVial posiciona a ambas firmas para capturar esta oportunidad a escala regional”, explicaron las firmas.

    Más sobre:EmpresasLarrainVialCIO Invest

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