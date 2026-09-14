Alvarado y solicitudes de indultos: “Hasta el momento no hay definiciones ni decisiones finales”

En una nueva vocería de gobierno, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, se refirió a las solicitudes de indulto presidencial que ha recibido el titular de Justicia, Fernando Rabat.

Según detalló el ministro de Justicia -ayer en Mesa Central- son más de 100 las solicitudes de este beneficio y “la mayoría son de hechos ocurridos en 1973”.

Al respecto, el Presidente José Antonio Kast -en diálogo con radio Agricultura- aseguró que analizaría las solicitudes caso a caso, pero también señaló que “la mayor discusión que se produce es en caso de presos que están con alguna enfermedad terminal y esto lo han señalado distintos juristas de distintas tendencias, que no corresponde que una persona muera en la cárcel”.

Bajo ese marco, el biministro fue requerido sobre si hay un criterio establecido para el otorgamiento de este beneficio.

“Esta es una gracia presidencial que se lleva el procedimiento a través del ministerio de Justicia. Se reciben las solicitudes y se evalúan cada una, caso a caso y hasta el momento no hay definiciones ni decisiones finales y cuando ellas existan se comunicarán oportunamente en base al criterio, buen juicio, justicia y recomendaciones que se hagan al Presidente de la República”, respondió.

Desempleo

La autoridad del gobierno también se refirió a las cifras de desempleo en el país, tema que ha generado preocupación en el mundo político.

Para responder sobre este punto, el jefe de gabinete sostuvo que se están buscando soluciones y para ello se está trabajando en dos líneas de acción.

“La primera de ellas, que es el modo de empleo, donde muchas iniciativas a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que son intensivas de mano de obra, se están canalizando a través de los municipios. También se inyectaron recursos a los subsidios de empleo del CENSE, que a la fecha tienen casi 50 mil postulaciones. También se hicieron esfuerzos con los gobiernos regionales para agilizar y desarrollar proyectos”, detalló Alvarado.

Junto a ello, explicó el biministro, el “Presidente de la República ha encargado al Ministerio de la Vivienda, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Hacienda para que busquen fórmulas y maneras de tener mayor agilidad en la implementación de obras públicas de alto impacto en la generación de empleo, cuyo esfuerzo y cuyo trabajo interno se dará a conocer oportunamente. Por lo tanto, hay una preocupación”.

No solo eso, destacó que en la “ley de presupuestos, todos aquellos programas que dicen relación con construcción de infraestructura pública y de vivienda que son generadoras de puestos de trabajo, van a tener un lugar especial en su debate, en su discusión y, por supuesto, en el planteamiento del presupuesto de la nación”.

“Como gobierno lo que nos corresponde es hacernos cargo de una realidad que significa que muchas familias de nuestro país no lo estén pasando bien porque integrantes de su grupo familiar se demoran mucho tiempo en conseguir una oportunidad laboral. Y lo que tenemos que hacer nosotros es empatizar con esa realidad y entregar una solución, y en la entrega de esa solución están los mecanismos que acabo de señalar”, agregó.

En ese sentido, consultado sobre si el presupuesto del siguiente año va a estar focalizado en el empleo, tal como lo han pedido desde el oficialismo, Alvarado contestó: “Indudablemente que cuando tenemos un problema de la magnitud de las tasas de desempleo actuales, el presupuesto de la nación tiene que estar focalizado y fundamentalmente orientado a la ejecución de inversiones en desarrollo de infraestructura y a esos programas, sin duda alguna, hay que asignarles los recursos y hay que darles las prioridades”.

“Ahí está la oportunidad efectiva y real para generar esos puestos de trabajo desde el ámbito público, y también esperamos que el sector privado tenga el mismo compromiso porque el esfuerzo privado multiplica por varias veces el esfuerzo que puede hacer el presupuesto de la nación”, añadió.

Baja en encuestas

El biministro también fue consultado por la baja evaluación de la ciudadanía al gobierno a través de encuestas. “Sin duda que las expectativas se influyen por diversos factores y uno de los principales que hemos visto en la última semana es precisamente el bajo crecimiento de la economía que incide directamente en la capacidad de generar ingresos para las familias y nos corresponde como gobierno hacernos cargo de esa realidad y buscar los mecanismos para superar estos momentos de crisis del empleo”, dijo al respecto.

“Indudablemente que son referencias que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que analizar internamente y darle fuerza especialmente al tema de las oportunidades laborales. Yo creo que en eso en el gobierno tenemos plena conciencia, las cosas no son tan rápidas como uno las desearía, pero a la ciudadanía transmitirle que estamos buscando las fórmulas y los mecanismos para que pronto se puedan desarrollar iniciativas que le permitan a muchas personas reencontrarse con el trabajo”, cerró el secretario de Estado.