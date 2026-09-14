Congreso celebrará en vivo su disco Por Amor al Viento con un concierto único en Teatro CA660

A tres décadas de su lanzamiento, Congreso celebrará en vivo su emblemático disco Por Amor al Viento con una presentación única y para lanzar su reedición en vinilo, programada para el viernes 6 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Teatro CA660 de Santiago.

El concierto propone un reencuentro con una obra fundamental dentro de la extensa trayectoria de la agrupación, en una noche especialmente concebida para recorrer las sonoridades, historias y emociones que dieron forma al álbum.

Publicado originalmente en 1995, Por Amor al Viento marcó una etapa singular en el camino creativo de Congreso. A lo largo de sus trece canciones, el conjunto profundizó su inconfundible lenguaje musical, conectando la fusión latinoamericana, el jazz y el rock con arreglos instrumentales de gran riqueza y letras atravesadas por el amor, la memoria, la amistad y la mirada social.

“Es un disco importante, tiene canciones que hasta hoy día nos acompañan, tales como “Heroína de Nueva York” o “Te Pido una Revolución”. Pero también tiene algo especial: En la época de los 90, fuimos a hacer mastering a Nueva York, cosa que le da un sonido espectacular al disco. Entonces lo recordamos con mucho cariño, y más que recordarlo, ahora lo tenemos de nuevo presente en esta reedición en vinilo”, comentan sus integrantes sobre la vigencia y relevancia a tres décadas de su lanzamiento.

Esta celebración permitirá escuchar el álbum desde la formación y la experiencia actual de Congreso, recuperando su esencia y, al mismo tiempo, abriendo espacio para nuevas lecturas musicales. La presentación también incorporará una selección de canciones imprescindibles de su repertorio, en un recorrido por distintas etapas de una historia que ha convertido al grupo en uno de los nombres esenciales de la música chilena y latinoamericana.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Congreso continúa construyendo un universo sonoro propio, caracterizado por el encuentro entre la música de raíz latinoamericana, el jazz, el rock, la experimentación y una lírica profundamente vinculada con la condición humana. Las entradas para este show se encuentran disponibles a través de Ticketplus, con valores desde los $28.000.