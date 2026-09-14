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    Wom cumple y repone la boleta de garantía por proyecto FON de casi $13 mil millones

    La firma tenía plazo hasta este 14 de septiembre para la reposición. Mientras tanto, continúan las conversaciones con la Subtel para avanzar en la recuperación de la fibra óptica nacional y terminar con el despliegue de 5G.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    PABLO VÁSQUEZ R

    La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a principios de agosto ordenó el cobro de garantías a Wom por un total de UF 316.410,15 (más de $12.900 millones). Esto, asociado al despliegue del proyecto de Fibra Óptica Nacional (FON), donde se constataron incumplimientos “graves, persistentes y transversales”.

    El principal incumplimiento, de acuerdo a lo explicado anteriormente por la subsecretaria Romina Garrido, se detectó en el Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio). El mínimo establecido en los términos de la concesión es de 98% de disponibilidad en las cinco macrozonas. Pero todas las macrozonas estaban por debajo del 96%, con brechas de entre 2,24 y 25,06 puntos porcentuales en el caso de Arica y Parinacota.

    Pero el conflicto a raíz de este proyecto no terminaba ahí, puesto que Wom debía, por un lado, reponer la boleta de garantía por casi $13 mil millones, y además asegurar la recuperación de los servicios de la red. El plazo para el primero de estos hitos finalizó este lunes 14 de septiembre, y la compañía cumplió con la reposición.

    Respecto a la recuperación de la red reposición de fibra óptica, aún no hay claridad respecto al calendario que seguirá Wom. La compañía presentó un plan en primera instancia que significaría alcanzar los niveles óptimos de servicio para junio del próximo año. Sin embargo, la Subtel apuntó anteriormente que “es un plan que toma demasiado tiempo y esta infraestructura tiene que estar disponible en el momento”.

    En este marco, la Subtel y Wom mantienen reuniones semanales para verificar el avance tanto en la restauración de FON, como también en el despliegue de 5G.

    Para este último se acerca otro deadline, puesto que el 30 de septiembre Wom debe haber complementado el 90% del proyecto, conforme al acuerdo alcanzando con el Consejo de Defensa del Estado. De no cumplir, la Subtel estará facultada a hacer otro cobro de boletas de garatía.

    Más sobre:TelecomunicacionesFONWOMSubtel

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