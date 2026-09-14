La satisfacción de Manuel Pellegrini tras el triunfo de Betis en Villarreal: “Este era un partido de seis puntos”

Betis continúa su exitoso paso en el inicio de la temporada. La victoria 2-1 logrado en Villarreal, una de las maldiciones de las últimas temporadas, permite al cuadro sevillano seguir como sublíder de LaLiga, a tres puntos de Barcelona.

“Hicimos un partidazo, un encuentro muy completo. Tal vez nos faltó un poco más de tranquilidad para definir en las ocasiones que tuvimos, sobre todo, en el segundo tiempo. Lo logramos, pero cuando uno está con un solo gol de diferencia siempre debe preocuparse. No es fácil crear esta cantidad de ocasiones de gol a Villarreal, encima en su casa”, resumió Manuel Pellegrini en la rueda de prensa después del partido.

Al margen de conseguir su cuarto triunfo en cinco duelos por la competición local, el Ingeniero remarcó el hecho de sortear con éxito una de las salidas más complicadas en el calendario del torneo hispano.

“Me pone muy contento el hecho de sacar tres puntos como visitante, contra un rival directo. Villarreal tiene pocos puntos ahora, pero estoy seguro de que va a pelear por disputar torneos europeos la próxima temporada. Como siempre les digo a los jugadores, este era un partido de seis puntos. Me dejó muy contento el juego que hicimos, la personalidad y el juego colectivo”, abundó el DT de los béticos.

En la misma línea, el entrenador agregó que “ellos tuvieron muchas llegadas peligrosas en el primer tiempo y, en el segundo, crearon mucho menos. Estuvimos muy aplicados en defensa y logramos más control del juego. Tuvimos la personalidad para salir por el triunfo desde el comienzo. De hecho, en la segunda parte, pudimos haber conseguido tres o cuatro goles de diferencia”.

Calendario y rotaciones

Pese a esta buena cosecha, la dura programación del equipo es una de las principales preocupaciones del técnico. El equipo vuelve el jueves a la cancha, ante Getafe, y el domingo próximo tiene que visitar al Deportivo A Coruña.

“Es muy importante iniciar la temporada con triunfos en los primeros partidos. Tenemos que jugar la Champions League en octubre y todavía nos quedan 6 puntos por disputar antes del receso por la fecha FIFA. Debemos repetir lo que estamos haciendo e intentar sumar tres puntos ante Getafe”, explicó a Pellegrini.

En ese sentido, el regreso de algunos jugadores ha permitido al cuerpo técnico dosificar las cargas de trabajo en algunos enfrentamientos, tal como ocurrió en la presentación en casa del Submarino Amarillo.

“Sabemos de la capacidad técnica de jugadores como Dani Ceballos y Gio Lo Celso, pero debemos llevarlos de a apoco porque tenían mucho tiempo sin trabajar. Abde, por ejemplo, tuvo un esguince de rodilla y demostró toda su capacidad. Antony venía de muchos partidos, por eso le dimos minutos de descanso y entró en el final”, aseguró el chileno.

Asimismo, agregó que “el plantel que tenemos me permite realizar rotaciones, sobre todo, por la confianza con la que veo entrenar a los jugadores. Hay un plantel muy comprometido, tratamos de alcanzar objetivos importantes. Ahora debemos tratar de sumar tres puntos más en casa”.

Asimismo, el DT se motró ambicioso para marcharse al receso con la mayor cantidad de puntos posible, ya que “tener doce de quince es muy positivo. Tenemos seis puntos más que disputar por LaLiga. Después nos centramos con mayor profundidad en la Champions League, que siempre es difícil a mitad de semana”.

Y advirtió que “hay mucha conciencia en el plantel de que tenemos que demostrar hasta dónde podemos llegar en Europa, siempre por la medida de que tengamos un plantel, no un equipo... una idea futbolística. Por supuesto que ganaremos y perderemos, como nos pasó con el Levante. Sin embargo, el convencimiento está”.