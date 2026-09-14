Presidente de la Asociación de Bancos y el fondo para viviendas en MK4: “Hay que hacer un doble clic para que funcione”

El gobierno presentó la semana pasada su reforma al mercado de capitales, que tiene como una de sus propuestas centrales la creación del Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), que irá a comprar créditos hipotecarios que hayan otorgado instituciones financieras, “priorizando la primera vivienda”, y considerando propiedades de hasta 6 mil UF.

Los bancos serían los originadores del crédito, pero no se quedarían con dichos préstamos en su cartera, para que no tengan que constituir el capital adicional correspondiente, y así poder traspasar menores tasas a los usuarios. Eso sí, el instrumento incorpora un deducible, es decir, la industria tendría que hacerse cargo de la primera pérdida, que según señaló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, podría ser del 3,5%. En todo caso, la ley deja aquello en manos de reglamento futuro.

El presidente de la Asociación de Bancos (Abif), José Manuel Mena, asistió al ChileDay en Madrid, desde donde profundiza sobre esta propuesta en particular, y sobre la reforma en general.

¿Qué evaluación hace de esta reforma?

Es un proyecto ambicioso que busca cambiar la inercia del mercado de capitales, con fórmulas interesantes para el financiamiento de la vivienda; y que puede complementar, en nuestro caso, desde la mirada bancaria, que podamos hacer un cambio de tendencia en un sistema que solo ha caído en el crédito bancario en los últimos seis años. Entonces, si la inercia que nos dejó el gobierno anterior se logra revertir, creo que sería un gran logro.

¿Es más una reforma del mercado de capitales, o es un impulso al mercado de la vivienda?

Los cambios al mercado de capitales son muchos y muy pequeños en sí mismos, y es el conjunto el que hace un sentido. Pero creo que el proyecto de financiamiento a la vivienda es novedoso. Yo lo veo transitorio. Hay que ponerle un límite, no está así en el proyecto, pero ese es el espíritu, yo entiendo. Un Fannie Mae no lo veo perdurable en nuestro país. Y por lo tanto, yo le pondría 50% y 50% a los dos grandes títulos.

Usted dice que es un conjunto de medidas muy pequeñas. ¿La reforma al mercado de capitales es significativa?

Alguna vez hubo título de decir que Chile era un centro financiero internacional. Eso quedó en el pasado. Y creo que este proyecto busca volver a generar una base para poder aspirar a ello. Pensaría que, sobre esta base se puede construir. No había ninguna posibilidad sobre la tendencia que teníamos.

¿El Fonavi es algo significativo para la banca o no?

Para los bancos, (apunta a) poder intentar bajar el costo de financiamiento a la vivienda en forma más estable que los subsidios a la tasa (Fogaes) que se han estado planteando, que fue una necesidad que partió de mi oficina, y nosotros se la planteamos al ministro Mario Marcel posteriormente.

Esta otra (medida), es una mirada a intentar que la tasa del soberano, como se denomina, pueda ser traspasada íntegramente para créditos hipotecarios para las personas. Ese concepto es el que me parece apoyable, que es necesario perfeccionar para que funcione bien.

Hay, por supuesto, situaciones que hay que trabajar en su detalle, pero creo que eso es un buen sistema. Los bancos estamos disponibles para apoyar y para poder cooperar desde el punto de vista técnico en lo que haya que mejorar en el legislativo. Pero creo que la línea gruesa es destacable.

¿Y en la ingeniería de detalle, qué hay que corregir o arreglar?

Por ejemplo, he escuchado que (apunta a) quitar todas las necesidades de uso de capital y de provisiones de los bancos en este tipo de créditos, de manera que el crédito no sea alojable, o buqueable (contabilizable) en el balance del banco, sino que sea buqueable (contabilizable) en el balance del fondo. En eso creo que hay que hacer un doble clic para que funcione. Porque si por una u otra situación, queda aún usándose capital, o queda aún con necesidad de provisiones, al final eso se expresa en un efecto de precio. Si algo de lo que he dicho queda en el banco, bueno, va a significar un precio mayor.

Hay actores estiman que esto no está dirigido a los grandes bancos, o que no es una herramienta que sea útil para ellos. El mismo ministro de Hacienda planteó que competirán con este mecanismo los bancos más chicos, o podría estar destinado para otro tipo de entidades como mutuarias. ¿Es más competencia para los bancos este instrumento?

Los bancos siempre compiten extremadamente entre sí. También compiten con mutuarias hace bastante tiempo. Coopeuch es también un competidor en el segmento en que estamos hablando. Creo que hay una lógica de que los créditos deben ser gestionables en su riesgo, es decir, no a cualquier persona que va pasando por la calle uno le puede dar un crédito hipotecario.

Mientras haya más competencia, para los bancos en general, no hay problema. Además, tengamos presente que, en efecto, el producto hipotecario en la banca tiene diversos actores. Más grandes o más pequeños.

Conceptualmente, pienso que esto genera un desafío en la evaluación del riesgo del que quiera dar este producto. No es un producto fácil de decir: ´ah, yo nunca he dado un crédito hipotecario, ahora voy a dar´. No, esto requiere gestión de riesgo explícito, especializado en hipotecarios. Y, por lo tanto, a lo mejor, si se logra desarrollar esa capacidad de gestión en entidades que nunca la han hecho, bueno, es un desafío.

¿Pero para los grandes bancos locales podría ser atractivo incorporarse a Fonavi?

En la medida en que el producto efectivamente traslade las necesidades de capital y de provisiones, me parece que es un producto que los bancos, independiente del tamaño, van a apoyar.

El ministro de Hacienda ha dicho que los bancos tendrían que responder por una pérdida inicial cercana a un 3,5%. Pero el sistema bancario privado tiene una morosidad más baja. ¿Por qué Fonavi podría resultar atractivo para los bancos, o estima que es algo a afinar en el reglamento?

Lo que he leído del proyecto, no aparece ninguna cifra. Y creo que es un elemento que en un equipo técnico se debe analizar, de manera de no tener una interpretación que no está siendo comprendida por ambas partes; tanto el equipo de gobierno, como el equipo privado. Pero me parece que son elementos que se deben trabajar y que son arreglables.