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    Volcamiento de taxibús en autopista Talcahuano-Concepción deja seis lesionados: conductor quedó detenido

    El accidente ocurrió durante la hora punta frente a Inacap y obligó a interrumpir parcialmente el tránsito hacia la capital de la Región del Biobío.

    Por 
    Roberto Martínez
    Foto: captura de pantalla

    Un taxibús de la línea Nueva Llacolén volcó durante la tarde de este lunes en la autopista que conecta Talcahuano y Concepción, frente a las instalaciones de Inacap, dejando preliminarmente seis personas lesionadas y una gran congestión vehicular.

    El siniestro vial ocurrió mientras el móvil se desplazaba desde Talcahuano hacia Concepción, en plena hora punta.

    Registros captados desde otro vehículo muestran el momento en que el taxibús termina volcado sobre la vía.

    Entre los afectados, uno de los pasajeros presentaría lesiones de mayor gravedad, por lo que los equipos de emergencia realizaron su traslado a un centro asistencial. El resto de los heridos también fue derivado para recibir atención médica.

    A raíz de la emergencia, personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros se trasladó hasta el sitio del accidente para realizar los peritajes destinados a establecer las circunstancias en que ocurrió el volcamiento.

    El conductor del taxibús quedó detenido y permanece a disposición de la investigación, a la espera de que el Ministerio Público determine las acciones judiciales correspondientes y una eventual formalización.

    El suceso generó una interrupción parcial del tránsito entre ambas comunas de la Región del Biobío, provocando una gran congestión en ese tramo de la autopista.

    Más sobre:AccidenteConcepciónTalcahuanoTaxibúsVolcamientoSIATCarabinerosNacional

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