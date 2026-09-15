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    The Pitt y La Maldición de Widow’s Bay se coronan en los Emmy 2026

    La 78° edición de la ceremonia terminó con las series de HBO Max y Apple TV como principales ganadoras. Mientras la actriz Rhea Seehorn consiguió su primera victoria, Matthew Rhys obtuvo dos reconocimientos durante la gala y Jean Smart mantuvo su racha perfecta con Hacks. En tanto, DTF St. Louis se impuso ante Bronca y Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    The Pitt y La Maldición de Widow’s Bay se coronan en los Emmy 2026

    Pese a ser una de las estrellas de una de las mejores series de los últimos años, Rhea Seehorn nunca había recibido un Emmy. Fue candidata dos veces por Better call Saul, pero siempre tuvo mala suerte, al igual que la producción creada por Vince Gilligan y Peter Gould, que en enero de 2024 terminó su recorrido con 53 nominaciones y cero triunfos.

    Este lunes 14 el desenlace fue diferente. Visiblemente emocionada, la protagonista de Pluribus recogió el premio a Mejor actriz de serie de drama, superando a Keri Russell (La diplomática), Chase Infiniti (Los testamentos), Carrie Coon (La edad dorada) y Zendaya, quien se había llevado el galardón por las dos primeras temporadas de Euphoria.

    Seehorn fue una de las grandes ganadoras de una ceremonia cuya primera mitad estuvo marcada por un ritmo acelerado, donde los momentos de genuina emoción fueron atropellados por una dirección determinada a acortar la duración del show y finalizar antes de que el reloj superara las tres horas. Entre tanto apuro, Sarah Michelle Gellar y David Boreanaz se reencontraron para celebrar a Buffy, la cazavampiros, y la megaestrella pop Taylor Swift se unió a Mariska Hargitay en un sketch grabado con anterioridad.

    La segunda mitad de la transmisión, que incluyó homenajes a la fallecida Dolly Parton a cargo de Sally Field y Reba McEntire y un tributo a Catherine O’Hara en que se juntaron Macaulay Culkin, Annie Murphy y Dan Levy, permitió algo más de respiro. Habría sido el colmo que la producción apurara esos pasajes o la aparición de Michael J. Fox, quien se ganó una ovación al recoger el Premio Humanitario Bob Hope.

    El tramo final fue más que todo un trámite. Sin margen para sorpresas, The Pitt se consagró como Mejor serie de drama, repitiendo el reconocimiento de hace un año, y La maldición de Widow’s Bay, la sensación del streaming de 2026, se impuso ante la entrega final de Hacks.

    La Maldición de Widow’s Bay y DTF St. Louis

    Si hace un año fue El estudio, ahora fue el turno de La maldición de Widow’s Bay. Ambas producciones de Apple TV, con argumentos diferentes, le aguaron la fiesta a Hacks, la serie protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder, que emitió su capítulo final en mayo pasado.

    De ese modo, Hacks despidió un exitoso arco de cinco temporadas, pero sólo sumó un triunfo en la categoría principal, el que consiguió en 2024. El consuelo es que Smart mantuvo su racha y volvió a celebrar, terminando con cinco de cinco victorias posibles.

    Ya renovada para un segundo ciclo, La maldición de Widow’s Bay se apoderó del premio a Mejor serie de comedia y de otras cinco distinciones durante la ceremonia principal, sellando una noche perfecta. De paso, se apropió de un récord que El estudio había alcanzado en 2025: el de comedia nueva con mayor número de estatuillas en una sola edición (14 ante 13).

    Matthew Rhys, por su parte, pudo engrosar su colección personal. Ganador del Emmy en 2018 por la entrega final de The Americans, este lunes sumó el que obtuvo por la comedia de Apple TV –en la que encarna al excéntrico alcalde de la trama– y el de Mejor actor de miniserie, en reconocimiento a su despliegue en La bestia en mí. Así, se transformó en la primera persona en apoderarse de dos categorías actorales principales durante una sola edición y en el primer hombre en recolecta los trofeos principales en drama, comedia y miniserie.

    DTF St. Louis vivió una historia aparte. Tras festejar en las categorías técnicas (entregadas hace una semana), se impuso como Mejor miniserie o serie antológica. La Academia apostó por la audacia de una ficción que, a decir verdad, difícilmente habría tenido posibilidades si se hubiera enfrentado a algunas de las ganadoras de los últimos años (Adolescencia, Bebé reno).

    En esta oportunidad, en un año más débil, le bastó para dejar atrás a títulos como Bronca (con su segunda temporada) y Love story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette, que no ha podido traducir su popularidad en galardones.

    También hubo triunfos aislados que dejaron un buen sabor de boca. Sally Field, cuya vitrina está llena de condecoraciones de la industria (ya tenía tres Emmy), se mostró exultante al recibir su premio por Criaturas luminosas, la película de Netflix sobre la improbable amistad entre una viuda y un pulpo gigante.

    Algo similar ocurrió con Tom Pelphrey (Task), quien se consagró como Mejor actor de reparto de serie de drama. Su trabajo en la serie de HBO –como un padre de familia que recurre al crimen para mantener a flote a su familia– merecía un reconocimiento de este calibre y él lo recogió con gracia, agradeciendo por estar sobrio y dedicando cariñosas palabras a su esposa, la actriz Kaley Cuoco.

    Ni hablar del propio Vince Gilligan. El realizador fue foco de una calurosa recepción cuando se reveló que el sobre de Mejor guión de serie de drama contenía su nombre. “No hay nada más extraño que nuestra realidad actual, estos últimos diez años”, expresó, abogando por un mundo en el que “la gente se lleve bien”.

    “Nunca estaremos de acuerdo en todo, pero podemos mostrar respeto unos a otros, quizás incluso amabilidad, y podemos dejar de escuchar a unos pocos que nos dicen que eso es para tontos y que consiguen su poder al dividirnos”, concluyó.

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