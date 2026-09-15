“Nunca he sido el elegido, pero trabajé duro y fui recompensado”: Dembélé le responde a Mbappé por el Balón de Oro

El camarín de la selección de Francia es la antítesis de lo que podría considerarse como un grato ambiente laboral. Cada cierto rato, quienes tienen el privilegio de ocuparlo animan fuertes polémicas. El resultado salta a la vista: en el último Mundial, el combinado de Didier Deschamps fue incapaz de responder al amplio favoritismo con que contaba para quedarse con el último. Sucumbió en las semifinales frente a España, que se llevó la corona.

Kylian Mbappé y Ousamane Dembélé son las dos principales referencias de la escuadra gala. Por talento y por actualidad. Los delanteros del Real Madrid y el PSG son, por esos dos elementos, dos de los principales aspirantes al Balón de Oro, el premio con el que L’Equipe distingue al mejor jugador de la temporada.

El Balón de Oro desata una revolución en Francia: la fuerte disputa entre Mbappé y Dembéle, favoritos para llevárselo

La disputa no ha hecho más que aumentar la tensión entre ellos, que ya se arrastraba desde la semifinal perdida ante los ibéricos. ¿Qué pasó ahora? En una entrevista al medio organizador de la votación, validada mundialmente como uno de las instancias para elegir al mejor de la temporada (el otro es el premio The Best), la figura del Real Madrid aludió a su compatriota.

“Siempre he sido el tipo al que miraban. ¿Dembélé? Él siempre se le vio como un jugador con talento. A mí, en cambio, siempre se me vio como el elegido. Llegué a la cima directamente y a una edad temprana. Él tuvo una trayectoria diferente, a causa de las lesiones, pero logró compensarlo muy bien”, disparó la figura merengue.

Ousmane Dembélé disputa la pelota con Álex Baena, en la semifinal del Mundial. (Foto: Xinhua/Huang Zongzhi).

¿Qué dijo el otro?

¿Qué respondió Dembélé? Utilizó los mismos términos que su compañero, lo que refleja su intención de contestarle directamente. “Siempre he sido así. Siempre me he sentado al fondo de la clase y he trabajado duro. Durante toda mi carrera no he dicho una sola palabra, sino que he trabajado”, enfatizó.

El siguiente dardo fue, incluso, más obvio. “Nunca fui el jugador elegido, trabajé duro y fui recompensado en un año extraordinario con el París. Este año veremos (si gana nuevamente el Balón de Oro), yo sigo sin presión. Veremos”, añadió.

🚨🚨💣 Ousmane DEMBÉLÉ 🇫🇷 : « COMME J’AI DIT J’AI JAMAIS ÉTÉ "L’ÉLU" MAIS J’AI BOSSÉ ÉNORMÉMENT.



L’année dernière j’ai été récompensé… CETTE ANNÉE ON VERRA, tranquille.



J’ai toujours été AU FOND DE LA CLASSE EN TRAIN DE TRAVAILLER DUR. TOUTE MA CARRIÈRE, J’AI PAS DIT UN MOT,… — Actu Foot (@ActuFoot_) September 13, 2026

Mbappé, al menos hasta ahora, ha optado por no sumarle palos a una hoguera que está en su punto máximo de temperatura. En ese escenario, ha evitado realizar una contrarrespuesta que no conseguiría otra cosa que tensionar más aún la dañada relación entre ambos.

Eso sí, según describió L’Equipe, Donatello se mostro sorprendido ante la virulenta reacción de su compañero.

La prensa francesa no deja pasar el intercambio y sus posibles efectos. “Vamos a ver qué pasa con Dembélé y Mbappé en la selección francesa. No quiero crear polémicas, pero estoy seguro que Dembélé se tomó la palabras de Mbappé como algo personal. Lo que ha dicho esta noche no es trivial”, afirmó el periodista Walid Acherchour, de Actu Foot.

El conflicto deriva en otras reacciones notables. Medhi Benatia las emprendió contra el merengue. “Me encanta, pero sus declaraciones sobre el Balón de Oro... No me gustó la entrevista. Tiene una inteligencia futbolística y me encanta cuando habla de eso, pero sobre el Balón de Oro... no las necesita”, afirmó.

Bixente Lizarazu también. “Lo de Mbappé es muy americano. En cambio, Dembelé, Kvara y Lamine han jugado la carta de la humildad”, sentenció.