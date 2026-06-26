Ousmane Dembélé da las claves del éxito de Francia tras su triplete ante Noruega: “La comunicación es fácil”

Ousmane Dembélé fue la figura de Francia en la victoria por 4-1 sobre Noruega, resultado que aseguró el primer lugar galo en el Grupo I del Mundial. Después del partido, el delantero del PSG, autor de los primeros tres goles, valoró el entendimiento que hay en el equipo que dirige Didier Deschamps.

El actual poseedor del Balón de Oro explicó que el objetivo del equipo era cerrar la fase como líderes. “Era un partido importante para terminar primeros de grupo. Queremos ganar todos los partidos y vamos a mantenernos concentrados porque lo que viene será aún más difícil”, señaló. Con sus anotaciones, Dembélé alcanzó la línea de cuatro conquistas de Kylian Mbappé en la actual Copa del Mundo.

Ousmane Dembelé fue la gran figura de Francia frente a Noruega. Foto: FIFA

El atacante también atribuyó el rendimiento ofensivo del equipo al entendimiento entre los jugadores. “Hay jugadores de calidad en el campo y en el banquillo. Con la comunicación entre los delanteros franceses es más fácil. Nos entendemos mejor, así que eso es bueno, tenemos que seguir así”, afirmó.

Francia dominó el encuentro desde los primeros minutos y construyó la victoria con un triplete de Dembélé y un tanto de Désiré Doué. Noruega descontó de manera transitoria a través de Thelo Aasgaard, en un partido en el que Erling Haaland permaneció en el banco de suplentes.

Pese al rendimiento mostrado por Francia en la fase de grupos, Dembélé evitó relajarse y advirtió sobre la dificultad de la etapa eliminatoria. “Lo que venga después será aún más difícil”, concluyó el delantero francés. Con el triunfo, Francia avanzó a la siguiente ronda como líder exclusivo de su zona y quedó a la espera de conocer a su rival en los dieciseisavos de final, que saldrá entre los mejores terceros.