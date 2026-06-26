Con 495 combinaciones y un software: cómo la FIFA define los cruces de los mejores terceros en el Mundial 2026

Con 495 combinaciones: cómo la FIFA define los cruces de los mejores terceros en el Mundial 2026.

El nuevo formato del Mundial 2026 incorporó un sistema distinto para definir los cruces de la fase eliminatoria. Con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, la clasificación ya no depende únicamente de los dos primeros de cada zona, sino también del rendimiento de los terceros lugares.

En total, ocho selecciones avanzan como mejores terceros y sus rivales en los dieciseisavos de final se determinan mediante una tabla que contempla 495 combinaciones posibles.

Cómo se definen los mejores terceros

Al término de la fase de grupos, los dos primeros de cada uno de los 12 grupos avanzan de manera directa a los dieciseisavos de final, completando 24 clasificados.

Los otros ocho cupos corresponden a los mejores terceros lugares. Como hay 12 selecciones ubicadas en esa posición, cuatro quedarán eliminadas.

Para establecer cuáles clasifican, la FIFA confecciona una tabla en la que compara exclusivamente a los terceros de cada grupo. El orden se define por los puntos obtenidos y para desempates los criterios son diferencia de gol, goles convertidos y puntaje de fair play. Una vez ordenados, los ocho mejores terceros continúan en competencia.

Ecuador logró instalarse entre los mejores terceros. Cao Can

Por qué existen 495 combinaciones

El siguiente paso consiste en definir los cruces de los ocho terceros clasificados. Como pueden provenir de distintos grupos, existen 495 escenarios posibles.

Para evitar realizar un sorteo una vez terminada la fase de grupos, la FIFA publicó antes del torneo una matriz con todas las combinaciones posibles. De esa forma, cuando se conocen los ocho terceros clasificados, el sistema identifica automáticamente cuál de los 495 escenarios corresponde y asigna los enfrentamientos.

La matriz fue diseñada para cumplir condiciones establecidas en el reglamento: solo pueden enfrentar a un primero de grupo y dos selecciones que compartieron zona no pueden medirse en los dieciseisavos de final.

Una vez disputados todos los partidos de la fase de grupos, el software de la FIFA elabora la clasificación de los terceros lugares aplicando los criterios. Con esa información identifica cuál de las 495 combinaciones corresponde al escenario final y confirma el cuadro definitivo de los dieciseisavos de final, sin necesidad de realizar un nuevo sorteo. Esto se conocerá recién el sábado por la noche.