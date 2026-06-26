SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con 495 combinaciones y un software: cómo la FIFA define los cruces de los mejores terceros en el Mundial 2026

    El organismo rector del fútbol definió un sistema que evita un nuevo sorteo para los cruces de dieciseisavos de final. Recién el sábado se conocerán las llaves.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Con 495 combinaciones: cómo la FIFA define los cruces de los mejores terceros en el Mundial 2026. Cao Can

    El nuevo formato del Mundial 2026 incorporó un sistema distinto para definir los cruces de la fase eliminatoria. Con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, la clasificación ya no depende únicamente de los dos primeros de cada zona, sino también del rendimiento de los terceros lugares.

    En total, ocho selecciones avanzan como mejores terceros y sus rivales en los dieciseisavos de final se determinan mediante una tabla que contempla 495 combinaciones posibles.

    Cómo se definen los mejores terceros

    Al término de la fase de grupos, los dos primeros de cada uno de los 12 grupos avanzan de manera directa a los dieciseisavos de final, completando 24 clasificados.

    Los otros ocho cupos corresponden a los mejores terceros lugares. Como hay 12 selecciones ubicadas en esa posición, cuatro quedarán eliminadas.

    Para establecer cuáles clasifican, la FIFA confecciona una tabla en la que compara exclusivamente a los terceros de cada grupo. El orden se define por los puntos obtenidos y para desempates los criterios son diferencia de gol, goles convertidos y puntaje de fair play. Una vez ordenados, los ocho mejores terceros continúan en competencia.

    Ecuador logró instalarse entre los mejores terceros. Cao Can

    Por qué existen 495 combinaciones

    El siguiente paso consiste en definir los cruces de los ocho terceros clasificados. Como pueden provenir de distintos grupos, existen 495 escenarios posibles.

    Para evitar realizar un sorteo una vez terminada la fase de grupos, la FIFA publicó antes del torneo una matriz con todas las combinaciones posibles. De esa forma, cuando se conocen los ocho terceros clasificados, el sistema identifica automáticamente cuál de los 495 escenarios corresponde y asigna los enfrentamientos.

    La matriz fue diseñada para cumplir condiciones establecidas en el reglamento: solo pueden enfrentar a un primero de grupo y dos selecciones que compartieron zona no pueden medirse en los dieciseisavos de final.

    Una vez disputados todos los partidos de la fase de grupos, el software de la FIFA elabora la clasificación de los terceros lugares aplicando los criterios. Con esa información identifica cuál de las 495 combinaciones corresponde al escenario final y confirma el cuadro definitivo de los dieciseisavos de final, sin necesidad de realizar un nuevo sorteo. Esto se conocerá recién el sábado por la noche.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalFIFAMundialCopa del MundoMejor Tercero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desbaratan punto de acopio de drogas en Peñalolén: se incautaron drogas avaluadas en más de $24 millones

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Bukele confirma que llegaron a Venezuela tres de los seis aviones de ayuda humanitaria ante los terremotos

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 26 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 26 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 26 de junio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 26 de junio: toda la red está disponible

    Los Tres en el Movistar Arena: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

    Los Tres en el Movistar Arena: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

    Desbaratan punto de acopio de drogas en Peñalolén: se incautaron drogas avaluadas en más de $24 millones
    Chile

    Desbaratan punto de acopio de drogas en Peñalolén: se incautaron drogas avaluadas en más de $24 millones

    Temblor hoy, viernes 26 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 26 de junio: toda la red está disponible

    Histórico ejecutivo de Mercado Libre deja la compañía tras 12 años en ella
    Negocios

    Histórico ejecutivo de Mercado Libre deja la compañía tras 12 años en ella

    Hacienda reformulará crédito al empleo: lo focalizará a la industria de exportación de servicios y costo bajará al menos a la mitad

    El dólar y el petróleo suben mientras las acciones tecnológicas caen

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes
    Tendencias

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Heladas en Santiago: cuándo se intensifican las temperaturas invernales en la Región Metropolitana

    Dejó a su familia en Pucón y cumplió su sueño con 16 años: quién es Felipe Raipán, el héroe de Colo Colo en Copa Chile
    El Deportivo

    Dejó a su familia en Pucón y cumplió su sueño con 16 años: quién es Felipe Raipán, el héroe de Colo Colo en Copa Chile

    “Se están cagando en el laburo nuestro”: la furia de O’Higgins contra el arbitraje ante Colo Colo en la Copa Chile

    El drástico consejo de Salah a Manuel Pellegrini: “Por la amistad que tengo con él, preferiría que no venga a sufrir”

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?
    Tecnología

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas
    Cultura y entretención

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas

    Gilsons llega a Chile: “No hacemos música religiosa ni tenemos esa pretensión”

    Supergirl: cómo es el aterrizaje de la caótica prima de Superman en los cines

    Bukele confirma que llegaron a Venezuela tres de los seis aviones de ayuda humanitaria ante los terremotos
    Mundo

    Bukele confirma que llegaron a Venezuela tres de los seis aviones de ayuda humanitaria ante los terremotos

    Delcy Rodríguez da las gracias a Musk por dar acceso gratuito a Starlink tras los terremotos en Venezuela

    Keiko Fujimori da por ganadas las elecciones en Perú: “Ahora tenemos que fijarnos en los próximos cinco años”

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención
    Paula

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche