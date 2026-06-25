Costa de Marfil termina con el sueño mundialista de la esforzada Curazao y espera por Francia o Noruega

El sorpresivo empate sin goles ante Ecuador increíblemente le dio a Curazao la posibilidad de llegar a la última fecha del Grupo E con opciones de clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial. Para ello, eso sí, necesitaba derrotar a Costa Marfil en Filadelfia. Y si bien la hazaña no se dio, ya que cayeron por 2-0, sí se fueron con la frente en alto.

Naturalmente todas las apuestas estaban contra el esforzado seleccionado caribeño, cuyo DT es el veterano Dick Advocaat, un hombre de mil batallas y artífice del milagro de la pequeña isla. Por eso, no fue raro que la lógica tardara imponerse en solo siete minutos: Nicolas Pépé apareció en el centro del arco tras aprovechar un muy buen desborde desde la izquierda de Yan Diomande, para empujarla y abrir la cuenta.

A pesar del gol, el corajudo elenco curazoleño se fue en busca del empate, a pura potencia física y voluntad, y no tuvo problemas para profundizar, transformando en buena figura al meta Yahia Fofana. De hecho, generó tres situaciones claras antes de los 15′.

El transcurso del primer tiempo se movió entre el ímpetu caribeño, que apostó por el remate de media distancia para sorprender, y la paciencia marfileña para esperar algún error o encontrar espacios para lastimar. Sobre el final del primer tiempo, Leandro Bacuna casi llegó al empate, tras meterse al área y rematar torcido.

En el complemento se mantuvo esta tónica, con el conjunto africano administrando el balón y el elenco curazoleño atacando a pesar de sus limitaciones. Sin embargo, quedaba la sensación de que en cualquier momento los pupilos de Emerse Faé podían apretar el acelerador y aumentar las diferencias, pero seguían dormidos.

A los 55′, un remate de Sherel Floranus pasó apenas elevado sobre el pórtico de Fofana, ratificando la vía del disparo desde fuera del área como la principal arma de ataque de los insulares.

El remezón animó un poco más a los marfileños, que intentaban atacar a través de Diomandé, Ange Bonny y Pépé, pero con poca precisión y sin arriesgar de más, pues sabían que la victoria les bastaba para asegurar la clasificación a la ronda de 32.

El fin de la faena

Finalmente, a los 64′, Pépé fue el que apretó el acelerador. Un excelente pase de Ibrahim Sangaré encontró al autor del primer gol, quien condujo de manera brillante el balón y firmó su doblete con un remate ajustado.

A pesar del 2-0, los de Advocaat jugaron con la misma soltura y disfrutaron sus últimos minutos en la máxima cita, más allá del resultado. Esa actitud también fue valorada por el público filadelfiano y por sus rivales, que reconocieron la actitud con que encararon este duelo.

Ambos equipos se crearon algunas ocasiones de gol y las emociones continuaron por un rato más, incluyendo el lucimiento de los dos porteros, quienes evitaron que el marcador se siguiera moviendo. De este modo, el epílogo fue bastante entretenido.

Con una presentación muy digna, Curazao le dice adiós al Mundial, pero dejando atrás una conmovedora historia de esfuerzo y superación de la mano del entrenador más longevo del Mundial. Mientras que Costa de Marfil superó por primera vez la fase de grupos y ahora deberá verse las caras con Francia o Noruega el próximo martes en Dallas.