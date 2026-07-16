Reclamo de Dembélé y la furia de sus compañeros: el lío en el vestuario de Francia en medio de la derrota con España

En medio del descalabro, Ousmane Dembélé intentó provocar un remezón dentro del plantel de Francia. El actual Balón de Oro cuestionó la presión que realizaron sus compañeros en el entretiempo de la eliminación ante España. Su intervención provocó la molestia de varios integrantes del equipo galo.

Finalmente, el conjunto ibérico eliminó a les Bleus con contundencia. Se impuso por 2-0 y clasificó a la final del Mundial luego de minimizar a los máximos favoritos para quedarse con la Copa del Mundo.

Los cuestionamientos de Dembélé llegaron en el descanso en el AT&T Stadium de Dallas, según informó L’Équipe. El delantero criticó la presión que estaba ejerciendo el equipo galo, asegurando que era desordenada y estaba mal coordinada.

No obstante, esto no cayó bien al interior de un ofuscado plantel, donde algunos compañeros le habrían recriminado que sus quejas se suelen producir solo cuando él se ve apremiado: “En un intento por provocar una revuelta, Ousmane Dembélé se dirigió a los jugadores en el vestuario el martes por la noche, durante el descanso de la semifinal del Mundial entre Francia y España (0-2). El ganador del Balón de Oro 2025 habló sobre la presión ejercida por la selección francesa, explicando que la encontraba mal coordinada”.

“Sus comentarios irritaron a algunos de sus compañeros, quienes consideraron que Dembélé solo se alteraba cuando él mismo estaba en apuros y no en otras circunstancias”, consignó el medio citado.

El meaculpa de Mbappé

Tras el encuentro, hubo múltiples autocríticas en Francia luego de su deslucido desempeño en la semifinal. Kylian Mbappé fue uno de los primeros en realizar un meaculpa: “No hicimos el partido que queríamos. Si no haces lo que quieres en el Mundial, pierdes”, señaló de entrada el astro galo, luego de la derrota.

“Hubo demasiadas aproximaciones técnicas para marcar la diferencia. Si dejamos que España haga eso con su nivel, es más difícil. Había que obligarles a correr sin el balón, no les gusta eso. Nuestros toques no eran dignos de una semifinal de la Copa del Mundo. Si los pones uno tras otro. Cuando ganamos, ganamos con la cabeza alta. Ahora perdimos, también hay que mantener la cabeza alta”, añadió.

”España se mantuvo fiel a su plan de juego. Si somos honestos, no tuvimos lo necesario para llegar a la final“, cerró.