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    El Deportivo

    Va por su segunda estrella: España saca su mejor versión para vencer a Francia y clasificar a la final del Mundial 2026

    Con goles de Mikel Oyarzábal y Pedro Porro, los ibéricos derrocharon oficio para superar a los galos con justicia. El domingo disputarán la definición por el título con Argentina o Inglaterra, que juegan este miércoles en Atlanta.

    Cristian BarreraPor 
    Cristian Barrera
    El festejo de Mikel Oyarzábal (Foto: Xinhua) Huang Zongzhi

    España es finalista. Con justicia y contundencia. Con grandes merecimientos. Sin brillar demasiado, pero con oficio y un gran juego colectivo, el equipo dirigido por Luis de la Fuente redujo a Francia, la gran favorita, a su mínima expresión. Jamás la dejó entrar en el partido. Fue 2-0 en Dallas. Una victoria que jamás estuvo en riesgo, porque la escuadra de Didier Deschamps careció de ideas para romper la solidez de los hispanos, que van por su segunda estrella planetaria. El domingo jugarán la definición por el título ante Argentina o Inglaterra, que este miércoles se enfrentan en Atlanta.

    En los primeros minutos del partido, ambos equipos se respetaron mutuamente. Cada uno cuidaba el balón cuando tenía la posesión. En esa paridad, los galos eran un poco más profundos, con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise como principales agentes ofensivos, en un equipo que tuvo de regreso a Aurélien Tchouaméni, ausente ante Marruecos.

    Por su parte, los ibéricos repitieron la oncena que venció a Bélgica en los cuartos de final, con Fabián Ruiz en el mediocampo en desmedro de Pedri. El talentoso volante del Barcelona otra vez se quedó en la banca, para sorpresa de los medios catalanes.

    No había situaciones de peligro hasta que Lucas Digne controló mal un centro de Marc Cucurella y derribó a Lamine Yamal (20′) en el costado del área. La figura de España aprovechó el error y apareció de forma veloz por detrás del lateral izquierdo francés, quien sin verlo lo impactó de lleno.

    El árbitro salvadoreño Iván Bartón, quien sumó su cuarto partido en el Mundial, no dudó ni un segundo y cobró penal. El encargado de convertirlo en gol fue Mikel Oyarzábal, el inesperado máximo artillero de la Roja europea, quien llegó a su quinta conquista en la actual Copa del Mundo (22′).

    La sorpresa se instalaba en Dallas, porque a esas alturas ninguno había hecho méritos suficientes para ponerse en ventaja, pero en una semifinal cada detalles cuenta y puede inclinar la balanza en duelo de fuerzas parejas.

    España y Francia en la semifinal del Mundial. Foto: @sefutbol.

    Francia sintió el golpe. La selección dirigida por Didier Deschamps no lograba aproximarse ni patear al arco de Unai Simón. Tampoco le discutía la posesión de pelota a los ibéricos. Para colmo, la lesión de William Saliba empeoró todo. El central tuvo que ser reemplazado por Maxence Lacroix (30′).

    España golpea otra vez

    Todo el mundo esperaba que Francia saliera con furia a revertir el resultado en el segundo tiempo. No fue así. Primero, por impericia propia. Olise, Barcolá, Dembelé ni Mbappé aparecían para echarse el equipo al hombro. El enorme poderío ofensivo de los galos era incapaz de romper la línea defensiva del rival. Y, en segundo lugar, virtud de España, que controlaba los circuitos del partido, con Rodri, Fabián Ruiz, Olmo y Yamal como circuito perfecto.

    Mientras las intentonas galas se desvanecían por sí solas, los hispanos se acercaban cada vez más, gracias a las dudas de los bicampeones del mundo. El juego de posición no solo le servía a España para controlar, sino también para desquiciar a Les Bleus, que ya se desesperaban a medida que avanzaba el reloj.

    Con ese juego vistoso que los caracteriza, una gran asociación del equipo español terminó con una gran asistencia de Olmo para Pedro Porro, que el lateral derecho del Tottenham aprovechó de gran forma para marcar el segundo. España comenzaba a sentenciar su paso a la final del Mundial 2026.

    El golpe parecía definitivo. Deschamps mandó a la cancha a Theo Hernández y Rayan Cherki. Y aunque logró acercarse un poco más, gracias al empuje de Mbappé y con el riesgo de sufrir contragolpes, jamás pudo generar real peligro en el área rival. Por algo España es la selección menos batida del Mundial. Solo han recibido un solo gol en el certamen (fue en cuartos de final, ante Bélgica). Un registro que comparten con la eliminada Colombia.

    La selección hispana, que hasta ahora no había brillado como se esperaba, sacó a relucir su mejor versión en el momento justo, y ante la gran favorita. Clasificó a su segunda final planetaria y ahora va por una nueva estrella, tras la que consiguió en Sudáfrica 2010. De Argentina o Inglaterra saldrá su próximo su rival. El que sea tendrá que tomar nota, porque el equipo de Luis de la Fuente exhibió todas sus credenciales y va en serio.

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