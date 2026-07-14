Tribunal dio inicio a juicio oral contra acusados por ataque al molino Grollmus

El 29 de agosto de 2022, a 105 días de que el gobierno de Gabriel Boric optara por reinstaurar el estado de excepción en la Macrozona Sur -tras una breve interrupción en su vigencia- un grupo denominado Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) atacó el molino Grollmus de Contulmo, en la provincia de Arauco, Región del Biobío.

Este martes, en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, en una modalidad mixta, telemática y presencial, se dio inicio al juicio en contra de los acusados por el crimen.

La Fiscalía de Biobío pide presidios perpetuos calificados y otras penas que superan los 35 años para los 16 acusados adultos por incendios, homicidios frustrados, robos e infracción a la Ley de Armas.

Además, se piden altas sanciones para tres acusados que eran adolescentes al momento de los hechos.

El ataque

Al menos veinte sujetos armados irrumpieron en la propiedad y por más de 30 minutos la familia Grollmus estuvo bajo amenaza.

Los atacantes rodearon la casa familiar y abrieron fuego en contra del inmueble. Luego, prendieron fuego a la leñera, el centenario molino y el museo de la familia, los que resultaron completamente destruidos, al igual que los vehículos de los ocupantes de la casa: una camioneta propiedad del padre y un station wagon, del hijo.

Carlos Grollmus Thiele, que tenía en ese entonces 79 años, sufrió la amputación de una de sus piernas, tras haber recibido un disparo a quemarropa.

También fueron heridos a bala Helmuth Grollmus, que tenía 85 años y falleció en abril del 2023, y su hijo Christian Grollmus, de 55 años.

Fiscal: “Estamos en presencia de un juicio histórico

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, destacó que la orgánica de la RML “ha sido golpeada” por esta indagatoria, explicando que la directiva del grupo figura entre los acusados.

“Estamos en presencia de un juicio histórico, seguido en este caso concreto contra 19 acusados. Algunos de ellos eran adolescentes al momento de la comisión del delito, hoy son todos adultos. Se les está persiguiendo por al menos 10 figuras distintas, donde podemos encontrar el incendio en lugar habitado, en lugar destinado a la habitación, en lugar no habitado, con penas muy altas, homicidios calificados frustrados, al menos tres, robos con violencia de algunos elementos que se utilizaron en la comisión del delito y algunas infracciones a la Ley de Armas como disparo injustificado y la misma tenencia ilegal de arma”, detalló.