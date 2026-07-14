En la recta final de la megarreforma: Kast se reúne con Quiroz en Cerro Castillo

Luego de inspeccionar los trabajos preventivos en la quebrada de Ramón, en la comuna de La Reina, a propósito de las lluvias y vientos pronosticados para gran parte del país, el Presidente José Antonio Kast se trasladó este martes hasta el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Valparaíso.

Si bien su viaje responde a la reunión que sostendrá a partir de las 20.00 horas con Renovación Nacional para fortalecer la coordinación legislativa, el Mandatario aprovechó la instancia para reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la residencia presidencial.

Además de almorzar, ambas autoridades y parte del equipo de Hacienda —entre ellos el jefe de asesores de la cartera, Tomás Bunster— revisaron el estado de avance del Comité Económico de Inversiones.

Así lo informó el propio Presidente a través de su cuenta en la red social X, donde compartió dos fotografías junto al titular de Hacienda y su principal asesor.

Me reuní con el Ministro Quiroz y parte del equipo de Hacienda para revisar el estado de avance del Comité Económico de Inversiones, proyectos que son fundamentales para la recuperación económica de Chile pic.twitter.com/zc1573YrTw — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 14, 2026

Si bien fuentes conocedoras de la reunión aseguran que la conversación se centró exclusivamente en ese comité, el encuentro se produjo en la recta final de la tramitación de la megarreforma del gobierno, que se ha mantenido bajo un ambiente de tensión.

Los días previos a la votación del proyecto -que se desarrollará mañana a las 15.00 horas en el Senado- han estado crispados debido al impasse entre Hacienda y el PPD.

Dicha controversia se originó por el ingreso de una indicación sobre invariabilidad tributaria —que posteriormente fue retirada— y que, según el partido opositor, no formaba parte de las conversaciones sostenidas con el Ministerio de Hacienda para alcanzar un acuerdo de cara a la votación.

A raíz de ello, el PPD acusó que el gobierno “quebró las confianzas”, por lo que su respaldo al proyecto en la votación sigue siendo incierto.

Como sea, la polémica obligó al ministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, a asumir un rol protagónico en las negociaciones. El secretario de Estado aseguró este martes que el impasse ya fue superado y sostuvo que sería “extraño” que el PPD termine rechazando una iniciativa que, a su juicio, recoge la misma propuesta que el partido había impulsado originalmente.