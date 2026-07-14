SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    En la recta final de la megarreforma: Kast se reúne con Quiroz en Cerro Castillo

    Los días previos a la votación del proyecto -que se desarrollará mañana a las 15.00 horas en el Senado- han estado tensionados debido al impasse entre Hacienda y el PPD.

    Por 
    Helen Mora
     
    Rocío Latorre
    X del Presidente José Antonio Kast

    Luego de inspeccionar los trabajos preventivos en la quebrada de Ramón, en la comuna de La Reina, a propósito de las lluvias y vientos pronosticados para gran parte del país, el Presidente José Antonio Kast se trasladó este martes hasta el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Valparaíso.

    Si bien su viaje responde a la reunión que sostendrá a partir de las 20.00 horas con Renovación Nacional para fortalecer la coordinación legislativa, el Mandatario aprovechó la instancia para reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la residencia presidencial.

    Además de almorzar, ambas autoridades y parte del equipo de Hacienda —entre ellos el jefe de asesores de la cartera, Tomás Bunster— revisaron el estado de avance del Comité Económico de Inversiones.

    Así lo informó el propio Presidente a través de su cuenta en la red social X, donde compartió dos fotografías junto al titular de Hacienda y su principal asesor.

    Si bien fuentes conocedoras de la reunión aseguran que la conversación se centró exclusivamente en ese comité, el encuentro se produjo en la recta final de la tramitación de la megarreforma del gobierno, que se ha mantenido bajo un ambiente de tensión.

    Los días previos a la votación del proyecto -que se desarrollará mañana a las 15.00 horas en el Senado- han estado crispados debido al impasse entre Hacienda y el PPD.

    Dicha controversia se originó por el ingreso de una indicación sobre invariabilidad tributaria —que posteriormente fue retirada— y que, según el partido opositor, no formaba parte de las conversaciones sostenidas con el Ministerio de Hacienda para alcanzar un acuerdo de cara a la votación.

    A raíz de ello, el PPD acusó que el gobierno “quebró las confianzas”, por lo que su respaldo al proyecto en la votación sigue siendo incierto.

    Como sea, la polémica obligó al ministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, a asumir un rol protagónico en las negociaciones. El secretario de Estado aseguró este martes que el impasse ya fue superado y sostuvo que sería “extraño” que el PPD termine rechazando una iniciativa que, a su juicio, recoge la misma propuesta que el partido había impulsado originalmente.

    Más sobre:José Antonio KastJorge QuirozMegarreforma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exministro Figueroa respalda proyecto que modifica el SAE y afirma que corregirá la contradicción de un sistema pluralista pero “muy centralizado”

    Tribunal dio inicio a juicio oral contra acusados por ataque al molino Grollmus

    Avalúo de incautaciones de drogas en la Región de Antofagasta supera los 800 millones de dólares

    Enel activa plan de contingencia para la Región Metropolitana por pronóstico de sistema frontal

    Dos detenidos en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar tras altercado en plena audiencia: uno portaba un destornillador

    Renuncia Rodrigo Vattuone a la presidencia del PDG por “motivos personales”

    Lo más leído

    1.
    Renuncia Rodrigo Vattuone a la presidencia del PDG por “motivos personales”

    Renuncia Rodrigo Vattuone a la presidencia del PDG por “motivos personales”

    2.
    Presión del PDG y posibles descuelgues de última hora inquietan al gobierno en recta final de megaproyecto

    Presión del PDG y posibles descuelgues de última hora inquietan al gobierno en recta final de megaproyecto

    3.
    En gira en Medio Oriente por la ONU: Bachelet hace gesto por rol mediador de Pakistán en guerra entre Irán e Israel

    En gira en Medio Oriente por la ONU: Bachelet hace gesto por rol mediador de Pakistán en guerra entre Irán e Israel

    4.
    Llueva o truene: Senado mantiene votación de megarreforma para este miércoles

    Llueva o truene: Senado mantiene votación de megarreforma para este miércoles

    5.
    La batalla por las 40 horas: oficialismo contradice a exministras Jara y Vallejo y asegura que jornada laboral no se modifica

    La batalla por las 40 horas: oficialismo contradice a exministras Jara y Vallejo y asegura que jornada laboral no se modifica

    6.
    Cámara rechaza por falta de quórum creación de comisión investigadora por caso Steinert: solo recibió 58 votos

    Cámara rechaza por falta de quórum creación de comisión investigadora por caso Steinert: solo recibió 58 votos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cómo prepararse para las intensas lluvias del próximo sistema frontal

    Cómo prepararse para las intensas lluvias del próximo sistema frontal

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    Figueroa respalda proyecto que modifica el SAE y afirma que corregirá la contradicción de un sistema pluralista pero “muy centralizado”
    Chile

    Figueroa respalda proyecto que modifica el SAE y afirma que corregirá la contradicción de un sistema pluralista pero “muy centralizado”

    En la recta final de la megarreforma: Kast se reúne con Quiroz en Cerro Castillo

    Tribunal dio inicio a juicio oral contra acusados por ataque al molino Grollmus

    El dólar en Chile borra parte del avance de este lunes gracias al repunte del cobre
    Negocios

    El dólar en Chile borra parte del avance de este lunes gracias al repunte del cobre

    David Bravo dice que las medidas del gobierno para reducir ahora el desempleo son “insuficientes”

    Enap anuncia inversión de casi US$ 650 millones para buscar más gas y petróleo en Magallanes

    El Niño: del fenómeno climático más pop y nuestra obsesión con la lluvia
    Tendencias

    El Niño: del fenómeno climático más pop y nuestra obsesión con la lluvia

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Deschamps explota tras la eliminación de Francia ante España: “¿Está el árbitro al nivel de una semifinal del Mundial?"
    El Deportivo

    Deschamps explota tras la eliminación de Francia ante España: “¿Está el árbitro al nivel de una semifinal del Mundial?"

    El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

    Va por su segunda estrella: España saca su mejor versión para vencer a Francia y clasificar a la final del Mundial 2026

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4
    Tecnología

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Felipe Castro debuta en La Jaula de las Locas: “Mi inspiración sigue siendo esta cosa hermosa que es la persona humana”
    Cultura y entretención

    Felipe Castro debuta en La Jaula de las Locas: “Mi inspiración sigue siendo esta cosa hermosa que es la persona humana”

    No hay otra: cómo Madonna volvió a ser la reina del pop gracias a su disco más elogiado en dos décadas

    Koke Núñez y Entremares encienden la escena con “A Besitos”, su nueva cumbia norteña romántica

    Desde acoso en línea hasta mensajes de políticos: cómo el racismo está rodeando al Mundial de fútbol
    Mundo

    Desde acoso en línea hasta mensajes de políticos: cómo el racismo está rodeando al Mundial de fútbol

    La encrucijada de los países del Golfo Pérsico tras nueva escalada entre Estados Unidos e Irán

    La Asamblea Nacional venezolana anuncia una ‘hoja de ruta’ conjunta con la oposición para reconstruir el país tras terremotos

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia
    Paula

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”