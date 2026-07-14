“Más que criticar, ayúdenos a resolver”: Kast llama a alcaldes y gobernadores a colaborar por sistema frontal

Hasta la quebrada de Ramón, en la comuna de La Reina, llegó la mañana de este martes el Presidente José Antonio Kast para supervisar los trabajos preventivos en una de las zonas que cada invierno es considerada un punto crítico de la Región Metropolitana.

En detalle, los trabajos de despeje en la quebrada partieron a fines de junio de este año y su inversión asciende a más de $43 millones, que según el gobierno, beneficiarán a cerca de 20 mil personas.

Los trabajos consisten en la limpieza y retiro de sedimentos de los siete decantadores de la quebrada, ubicados al interior del parque Padre Hurtado: son 605 metros lineales, entre el Puente Emos hasta el puente Florencio Barrios. Con esto, se buscará reducir el riesgo de desbordes.

Tras supervisar el lugar, el Presidente abordó los temporales pronosticados para diferentes puntos del país y cómo prevenir sus consecuencias.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

“Siendo una eventual crisis climática importante, nosotros podemos hacer medidas de mitigación, medidas de advertencia a la ciudadanía. En eso nos hemos esforzado todos”, dijo el Mandatario.

“Hemos realizado coordinaciones con gobernadores regionales, todos los delegados regionales y provinciales, todos los seremis, los ministros. Contamos con el apoyo de los voluntarios de bomberos, las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas se han desplegado y han llamado a un acuartelamiento preventivo para poder estar disponibles en caso de que haya que reaccionar”, agregó.

Informado eso, envió un mensaje a las diferentes autoridades locales o regionales. “Esto es un tema de Estado que ha estado desplegado a nivel nacional. Si hay algún lugar donde algún alcalde, algún gobernador, estime que falta algo por hacer, más que criticar, ayúdenos a resolve r, porque es muy fácil, desde el punto de vista mediático, generar una alarma pero no buscar la solución”.

Luego, reforzó: “Si en algún lugar de Chile algún alcalde, algún gobernador, estima que no se ha prestado la atención suficiente en el tema preventivo, estamos a disposición. Nuestros ministros, subsecretarios, delegados, todos estamos en la misma función”.

“Esto no tiene un color político. Si alguien dice, ‘tuvieron tiempo y no se prepararon’, hemos hecho todo lo posible”, defendió.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Coordinación

En la instancia el Presidente también sostuvo que el comité político de ayer en La Moneda estuvo enfocado en la prevención de los eventuales sistemas frontales. Por ello, por ejemplo, la noche del martes se decretó emergencia preventiva en 10 regiones.

Ahí, a su vez, “se conversó con los gobernadores para que los recursos de emergencia estén disponibles de manera inmediata y no una vez que ocurre la tragedia ellos puedan disponer de fondos de emergencia. Todo eso está coordinado”.

Mañana, en tanto, el Presidente informó que asistirá al Congreso para la Cuenta Pública del Senado, y luego retornará a La Moneda para monitorear la situación desde allí.

“Estaré disponible para cualquier gestión que sea necesaria y útil. Hay que insistir en que aquí tenemos que respetar la parte técnica, y nosotros lo que tenemos que buscar es que todo se facilite, ya sea disponiendo reglamentación desde el punto de vista de la potestad reglamentaria que pueda tener el gobierno, de los medios, que estén todos los medios bien asignados”, acotó.