La rápida salida de Ricardo Vicuña del INE y los plazos para conseguir su reemplazante

No fue a través de un llamado de parte del gobierno, sino que a través del conducto oficial para los cargos públicos que son nominados bajo el Sistema de Alta Dirección Pública. Así se enteró el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Ricardo Vicuña de que su cargo al mando del ente estadístico.

Esa notificación fue el 2 de julio del 2026. Ese mismo día, el director redactó y envío a los cerca de 5 mil funcionarios del INE una carta de despedida. “Fue un orgullo para mi dirigir el INE todos estos años y trabajar junto a ustedes al servicio del país cumpliendo nuestra misión”, dijo.

En su carta de despedida, Vicuña destacó los “grandes procesos estadísticos” que se hicieron durante su mandato en el INE, mencionando el Censo de Población y Vivienda 2024, estimaciones y proyecciones de población base 2024, el cambio de año base de indicadores económicos e IPC, entre otros.

Su plazo como director del INE termina oficialmente el 31 de julio, fuentes al interior de la institución señalan que Vicuña está con días de vacaciones los que finalizan precisamente a fin de mes, por lo que ya no volverá a ejercer como director del ente estadístico.

En su reemplazo, y mientras se desarrolle el proceso de selección de acuerdo con las normas del Sistema de Alta Dirección Pública, asumirá en carácter de subrogante, Daniela Moraga, quien se desempeña como subdirectora de Operaciones en la institución.

Daniela Moraga, directora (S) del Instituto Nacional de Estadísticas.

Este es la segunda oportunidad en que Moraga ejerce como subrogante, ya que cuando el gobierno de Gabriel Boric le solicitó la renuncia por anticipado a la entonces directora Sandra Quijada, también lo hizo.

La directora subrogante es socióloga de la Universidad de Chile y Magíster en Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Cuenta con experiencia en el diseño, recolección, procesamiento y análisis de datos cuantitativos y cualitativos.

Ingresó a la institución en 2011 y ha desempeñado diversas responsabilidades: en 2014 fue parte de la Mesa Técnica Interinstitucional para la actualización de la medición de la pobreza; ha sido analista socioeconómica; encargada nacional del trabajo de campo de la Encuesta de Presupuestos Familiares; jefa del Subdepartamento de Estadísticas Socioeconómicas; jefa del Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales; además de liderar el proyecto Servicios Compartidos para la Producción Estadística, entre otras tareas.

Plazos

Por ley, el director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en Chile es subrogado de forma automática en el siguiente orden estricto de prelación: subdirector operativo, técnico y administrativo. No obstante, el presidente de la República o el ministro de Economía, Fomento y Turismo tienen la atribución legal de alterar este orden preestablecido mediante un decreto formal de subrogación si la necesidad del servicio así lo requiere.

Eso es lo que se analiza al interior del Ejecutivo. Si se mantiene el orden establecido mientras se realiza el concurso vía alta dirección pública o bien lo modifica mientras se realiza el concurso por alta dirección pública.

A principios de agosto, se debe abrir el proceso de concurso público vía Alta Dirección Pública. Este proceso puede extenderse entre tres a cinco meses.