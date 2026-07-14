Operativo de Carabineros en La Araucanía tras robo de furgón deja cuatro detenidos

Con cuatro detenidos y dos furgones recuperados por efectivos de la Zona Control Orden Público (COP) e Intervención Sur de Carabineros y personal territorial, finalizó un operativo policial que se registró en la Provincia de Malleco la tarde de este lunes.

El despliegue respondió al robo de un furgón en la comuna de Victoria, que desencadenó, en primera instancia, en un seguimiento controlado de Carabineros hasta la Ruta 5 de Sur avanzando hacia el norte.

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes del vehículo se dirigieron hacia una ruta interior en el sector rural de Ercilla.

Allí, con el apoyo de drones tácticos, cuatro sujetos fueron detenidos y se recuperó tanto el furgón robado en Victoria como un segundo furgón, con el que ejercían labores de cobertura y que mantenía encargo por robo de la comuna de Angol.

“Carabineros de la 2° Comisaría COP Pailahueque Suboficial Mayor Francisco Benavides García y personal territorial de Carabineros de Chile, lograron la recuperación de dos furgones utilitarios, los cuales se mantenían con encargo por el delito de robo, como así mismo, se logró la detención de cuatro sujetos que participaron en los hechos”, explicó el comandante Daniel Romo, comisario de la 2° Comisaría COP Pailahueque.

Romo precisó que este resultado se dio “en el marco de un operativo que contó con el uso de medios blindados y equipo dron”.

“Esto, se logró gracias a un rápido y eficaz despliegue policial, y a un trabajo integral y coordinado con personal de la 4° Comisaría de Victoria, la Central Cámaras Malleco y personal especializado de Control Orden Público", destacó el comisario.