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    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    El cuadro de Kylian Mbappé choca con la selección de Lamine Yamal en la primera semifinal del Mundial 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @k.mbappe

    Este martes comienza la recta final del Mundial 2026, donde el primer cruce por semifinales enfrenta a Francia contra España.

    El conjunto de Kylian Mbappé viene de eliminar a Marruecos por 2-0 en cuartos, mientras que el equipo de Lamine Yamal hizo lo propio con un marcador 2-1 ante Bélgica.

    De este partido se define al primer finalista, que se enfrentará el fin de semana a la selección ganadora del segundo duelo programado entre Argentina e Inglaterra.

    Cuándo juega Francia vs. España

    El partido de Francia contra España es este martes 14 de julio a las 15:00 horas de Chile.

    La primera semifinal se desarrolla en el Estadio Dallas de Texas, Estados Unidos.

    Dónde ver a Francia vs. España

    El partido de Francia contra España se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

    La cobertura online del cruce va por chilevision.cl y las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026SemifinalSemifinalesFranciaEspañaA qué hora juega FranciaA qué hora juega EspañaFrancia vs EspañaFrancia - EspañaEspaña vs FranciaEspaña - FranciaKylian MbappéMbappéLamine YamalYamalDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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