A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @k.mbappe

Este martes comienza la recta final del Mundial 2026, donde el primer cruce por semifinales enfrenta a Francia contra España.

El conjunto de Kylian Mbappé viene de eliminar a Marruecos por 2-0 en cuartos, mientras que el equipo de Lamine Yamal hizo lo propio con un marcador 2-1 ante Bélgica.

De este partido se define al primer finalista, que se enfrentará el fin de semana a la selección ganadora del segundo duelo programado entre Argentina e Inglaterra.

Cuándo juega Francia vs. España

El partido de Francia contra España es este martes 14 de julio a las 15:00 horas de Chile.

La primera semifinal se desarrolla en el Estadio Dallas de Texas, Estados Unidos.

Dónde ver a Francia vs. España

El partido de Francia contra España se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del cruce va por chilevision.cl y las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.