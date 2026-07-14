A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming
El cuadro de Kylian Mbappé choca con la selección de Lamine Yamal en la primera semifinal del Mundial 2026.
Este martes comienza la recta final del Mundial 2026, donde el primer cruce por semifinales enfrenta a Francia contra España.
El conjunto de Kylian Mbappé viene de eliminar a Marruecos por 2-0 en cuartos, mientras que el equipo de Lamine Yamal hizo lo propio con un marcador 2-1 ante Bélgica.
De este partido se define al primer finalista, que se enfrentará el fin de semana a la selección ganadora del segundo duelo programado entre Argentina e Inglaterra.
Cuándo juega Francia vs. España
El partido de Francia contra España es este martes 14 de julio a las 15:00 horas de Chile.
La primera semifinal se desarrolla en el Estadio Dallas de Texas, Estados Unidos.
Dónde ver a Francia vs. España
El partido de Francia contra España se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online del cruce va por chilevision.cl y las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.
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