Tres detenidos deja operativo policial antidrogas en Maipú

Tres sujetos fueron detenidos en un operativo policial destinado a desarticular un punto de venta de drogas en al comuna de Maipú.

La investigación, inició tras una serie de denuncias de vecinos, lo que permitió establecer el punto de venta de droga que funcionaba bajo la fachada de un local de abarrotes.

Según detalló el capitán Danilo Camilo Vauhnik, en horas de la madrugada se ingresó a tres domicilios, logrando la detención de los individuos y la incautación de armas de fuego y dinero en efectivo.

“Además de esto, se incauta alcohol, el cual era vendido de manera clandestina en el lugar sin la patente respectiva”, detalló.

De acuerdo a lo que fue dado a conocer, el sector contaba con elementos instalados para dificultar el ingreso de vehículos policiales, razón por la cual el personal ingresó a pie para mantener el factor sorpresa.

Los tres imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para establecer las responsabilidades de los detenidos.