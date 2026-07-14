Renuncia Rodrigo Vattuone a la presidencia del PDG por “motivos personales”

El Partido de la Gente (PDG) confirmó este martes la renuncia al cargo del presidente de la colectividad, Rodrigo Vattuone.

“La Directiva Nacional del Partido de la Gente comunica oficialmente a nuestra militancia, simpatizantes y a la opinión pública la renuncia por motivos estrictamente personales de nuestro presidente nacional, don Rodrigo Vattuone Garcés", señalaron desde el partido en un comunicado

A lo que añadieron: “Comprendemos y respetamos profundamente las razones de índoles privada que han motivado esta difícil decisión, valorando la transparencia con la que ha actuado frente a esta dirigencia”.

Debido a lo anterior, desde el partido informaron que asumiría de manera subrogante la presidencia la actual secretaria general, Denisse Catalán.

“Le pedimos a toda nuestra valiosa militancia que sigamos trabajando unidos, con la misma fuerza y convicción que nos vio nacer. Tenemos por delante enormes desafíos, y solo mediante el trabajo en equipo y la unión interna lograremos materializar nuestra gran meta: seguir creciendo hasta convertirnos definitivamente en el partido político más grande de Chile”, concluyeron.

Esta situación se da en un contexto convulso al interior del PDG, luego que en unas elecciones con baja participación de su militancia se impusiera Patricio Quisbert al ahora expresidente de la colectividad. La actual dirigencia no reconoció estos resultados y ahora hay al menos dos acciones judiciales que buscan impugnar los resultados.