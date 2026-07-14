Dos detenidos en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar tras altercado en plena audiencia: uno portaba un destornillador

Dos personas fueron detenidas por Carabineros la tarde de este martes tras producirse un altercado durante el desarrollo de una audiencia penal en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

Según informó la institución policial, los sujetos habrían intentado agredirse durante el desarrollo del juicio, lo que llevó a que fueran retenidos por el personal de Gendarmería en el lugar.

Tras informarse del hecho a Carabineros, funcionarios de la Subcomisaría Forestal asistieron al lugar y detuvieron a los involucrados. Uno de los detenidos llevaba oculto en su calzado un destornillador y amenazó a un funcionario de Gendarmería .

Los involucrados pasarán a control de detención durante la jornada del miércoles.

Asociación Nacional de Fiscales repudia lo ocurrido

La Asociación Nacional de Fiscales de Chile denunció la situación y detalló que dos personas resultaron apuñaladas . Además, señalaron que el hecho ocurrió con la presencia del fiscal del caso, funcionarios y otros intervinientes.

“Este grave episodio vuelve a poner de manifiesto una preocupación que nuestra asociación ha planteado en reiteradas oportunidades: la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad en los tribunales de justicia y en todos los espacios donde fiscales y fiscalas desarrollan diariamente su labor”, señalaron desde la asociación.

“ Resulta especialmente preocupante que un arma blanca haya podido ingresar a una sala de audiencias , exponiendo a fiscales, jueces, funcionarios, defensores, intervinientes y público asistente a un riesgo evidente”, criticaron.

“Como Asociación Nacional de Fiscales reiteramos nuestro compromiso con una persecución penal firme y eficaz, pero ello exige que quienes tienen la responsabilidad de ejercerla cuenten con condiciones mínimas de seguridad para desarrollar su trabajo. Esperamos que este lamentable hecho sea investigado con la máxima rigurosidad y que las instituciones competentes adopten las medidas necesarias para reforzar la seguridad en los tribunales de justicia del país”, concluyeron sobre el caso.