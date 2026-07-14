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    El dólar en Chile borra parte del avance de este lunes gracias al repunte del cobre

    El tipo de cambio en Chile bajaba luego de subir casi $10 este lunes.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El valor del dólar en Chile el 14 de julio del 2026 Murad Sezer

    El dólar retoma su tendencia a la baja luego de la interrupción de este lunes, donde se terminó la racha de dos jornadas consecutivas a la baja, donde perdió $11,40 y este lunes avanzó $9,40 en medio de las renovadas tensiones por la guerra en Medio Oriente.

    De cara al cierre del día, el dólar perdía $6 respecto al cierre de este lunes y llega a un valor de $927 la unidad.

    Sin embargo, el dólar llegó a caer más y marcó un mínimo de $922,7 la unidad.

    El tipo de cambio en Chile caía gracias al avance del cobre, uno de los principales soportes de la moneda nacional, y también pesaba el retroceso del dólar en el mundo.

    “Si la calma se mantiene y el conflicto en Medio Oriente no empeora, el dólar podría seguir cediendo y acercarse a la zona de $920. En el escenario alcista, si las tensiones vuelven a subir de tono y el petróleo se dispara, el dólar podría recuperarse y volver hacia los $932”, comentó Sebastián Moncada, senior account manager de la app de inversiones XTB.

    En la Bolsa de Metales de Londres, el metal subió 0,60% respecto al cierre de este lunes y llegó a un valor de US$6,14 la libra, su mayor valor desde el 22 de junio del 2026 (US$6,18). Además, el cobre spot en Londres anotó cuatro jornadas consecutivas, donde avanzó 3,44%.

    Mientras que el valor a tres meses del cobre en Comex subía 1,49% a US$6,32 la libra.

    "El alza responde a preocupaciones por la oferta desde Chile, luego de menores niveles de producción asociados a escasez hídrica, menores leyes del mineral, mantenciones no planificadas, conflictos laborales y la transición desde minería de óxidos a sulfuros. Para el peso chileno, un cobre más alto suele actuar como soporte, ya que mejora las expectativas de ingreso de divisas al país”, dice Felipe Sepúlveda Soto, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

    Por su parte, el dólar también cedía en el mundo. El índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de seis divisas, entre ellas el euro, caía 0,39%.

    El índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos registró en junio su mayor caída en más de seis años, llegando a una variación anual de 3,5% frente al 3,8% que esperaba el mercado.

    “Esto reduce parcialmente la presión sobre la Reserva Federal, aunque el mercado sigue evaluando al menos una posible subida de tasas este año”, comentó Soto de Admirals.

    El índice de precios al consumidor cayó un 0,4% en junio con respecto al mes anterior, lo que situó la tasa de inflación anual en el 3,5%. Los economistas consultados por Dow Jones habían pronosticado un descenso del 0,2% el mes pasado y esperaban que la tasa de inflación se situara en el 3,8%.

    Según la herramienta FedWatch de la CME, la probabilidad de que el banco central subiera los tipos en su reunión de julio cayó del 42% al 17%. Sin embargo, según consignó CNBC, los operadores aún prevén una subida en la reunión de septiembre, con una probabilidad del 63% de que el tipo objetivo sea entre un cuarto y medio punto porcentual más alto.

    “Con el dato de inflación de junio en EE.UU., que dio cuenta de menores presiones inflacionarias, se reducen las probabilidades de alza de tasas por parte de la Fed, al menos en la reunión de julio, lo que aumentaría la liquidez en dólares y hace bajar el tipo de cambio”, agregaron desde Renta4.

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