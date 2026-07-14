Corte de Santiago comunicará el 3 de agosto su decisión ante recurso de la Fiscalía para anular juicio contra Crespo

Santiago, 22 de diciembre 2025. Comienzan los alegatos de clausura de la defensa de Claudio Crespo en el juicio por el caso de Gustavo Gatica. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El lunes 3 de agosto, a las 13.00 horas, la Corte de Apelaciones de Santiago comunicará su sentencia ante el recurso que la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte presentó buscando la nulidad del juicio contra el retirado teniente de Carabineros Claudio Crespo.

La resolución podría poner la lápida a una de las investigaciones más emblemáticas del llamado estallido social o abrir la puerta a otro capítulo.

Crespo fue acusado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves por las acciones que cegaron al actual diputado Gustavo Gatica.

El entonces estudiante de psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano participaba de una de las protestas que se registraron tras el 18 de octubre de 2019 en el sector de plaza Baquedano cuando el impacto del proyectil de una escopeta antidisturbios de Carabineros en su rostro lo dejó sin visión en ambos ojos.

En la indagatoria que lideró la fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte Ximena Chong, Claudio Crespo fue individualizado como el responsable del disparo.

El 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo absolvió en el juicio y el Ministerio Público presentó un recurso para anular el proceso.

El organismo persecutor sostiene que no se atendieron 22 de sus pruebas y cuestiono la utilización de la Ley Nain Retamal en la deliberación de los jueces.

Este martes se efectuaron los alegatos de las partes ante el tribunal de alzada capitalino.

“Cayeron un sinnúmero de piedras. Efectivamente, unas de tremendo volumen. Efectivamente, tenemos presencia de tres molotov. Una de ellas incendió un funcionario. Entonces. Uno dice. ¿Qué vamos a ponderar para efectos de medir la situación específica en que la gente actuó? Un par de segundos antes y un par de segundos después. No será más razonable hacer lo que hizo el propio tribunal, que es ponderar la situación en su contexto”, señaló el abogado defensor Roberto Rabi, defendiendo la actuación de Crespo.