Caso Gustavo Gatica: una de las investigaciones más emblemáticas del estallido social llega a su fin

Dos audiencias restan para que uno de los casos judiciales más emblemáticos del estallido social llegue a su fin. Se trata de la investigación que llevó la Fiscalía Centro Norte contra el ex teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, por, presuntamente, disparar una escopeta de perdigones y dejar ciego al ahora diputado electo Gustavo Gatica durante una protesta en noviembre de 2019.

Fueron 14 meses de audiencias iniciadas en noviembre de 2024 en que los fiscales Ximena Chong, Francisco Ledesma y Javier Sola buscaron convencer a las juezas Cristina Cabello, Carolina Herrera y el juez René Bonnemaison de que el responsable de las graves lesiones con las que terminó Gatica fue Crespo y no otro uniformado, como plantearon durante el juicio los abogados del excarabinero. En esas sesiones pasaron cerca de 100 testigos por el estrado .

Para contrarrestar el relato del Ministerio Público, los abogados de Crespo afirmaron que el acusado no se encontraba en el lugar por donde salieron los disparos que terminaron impactando en Gatica: esto es, desde la derecha y de abajo hacia arriba.

Fueron 16 jornadas de alegatos de clausura: 10 para los acusadores, donde están el Ministerio Público, el Instituto de Derechos Humanos, el Consejo de Defensa del Estado y los abogados de Gatica. La defensa, en tanto, tuvo seis jornadas para plantear sus argumentos.

Con esa etapa procesal ya concluida, este lunes Crespo entregará sus palabras finales y el martes el 4° Tribunal Oral en lo Penal dará el veredicto.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Acusadores

En las réplicas finales, el fiscal Ledesma respondió a los cuestionamientos que buscó instalar la defensa. Uno de ellos, de dónde provino el disparo.

Según dijo, “ hay una confusión importante en la defensa en sus alegatos de clausura . La entrada de los proyectiles de derecha a izquierda no necesariamente determina la posición del tirador a la derecha, ya que todo dependerá de la posición relativa del cuerpo de la persona". Allí, explicó, se pudo haber producido un giro de la víctima.

Lo mismo, dijo Ledesma, en el sentido de los disparos que ingresaron de abajo hacia arriba. Esto porque la cabeza pudo haber estado “inclinada levemente hacia arriba”.

Por otro lado, el persecutor respondió los cuestionamientos de la defensa en relación a que los hechos se produjeron en medio de fuertes protestas. “Nosotros nunca lo hemos desconocido, la manifestación era agresiva”, dijo Ledesma. Para el persecutor no hay dudas de que Crespo disparó al tercio superior de los manifestantes, “sabiendo que eso puede causar un daño importante (...) No era con un fin disuasivo, como lo hubiese sido al tercio inferior, lo que buscaba era lesionar”.

Finalmente, Ledesma respondió las críticas de sesgo en la investigación: “Este caso se trata de los apremios que sufrió don Gustavo Gatica. Se trata de resolver las lesiones de este hecho en concreto con todas las pruebas que nosotros acumulamos durante la investigación”.

Por su lado, el abogado querellante de Gatica, el exfiscal Carlos Gajardo, señaló en su réplica que era “llamativo el intento de la defensa de desligar la responsabilidad en terceros”. Esos terceros, dijo, eran la Fiscalía, los peritos, el detective de la PDI que realizó un informe en el caso, otros carabineros y el propio Gatica. “No hay acá una búsqueda de selección de intentar culpar a una persona específica simplemente por un capricho del órgano persecutor”, dijo.

“Hay un permanente escamoteo de la responsabilidad penal del acusado”, remató Gajardo.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La defensa

La médula de los alegatos de clausura de la defensa estuvo en cuestionar los peritajes de la Fiscalía, señalando que no fueron concluyentes respecto de la participación de Crespo en el delito que se le imputa.

Por ejemplo, en una de las seis jornadas que se tomó la defensa, Pedro Orthusteguy señaló que el perito audiovisual Pablo Villena, encargado por la propia Fiscalía, descartó haber visto a Crespo disparando a la hora señalada por los persecutores. “Señaló que no observa a Claudio Crespo disparando en la arremetida de las 18.07″, afirmó el defensor.

En ese sentido, citando ese mismo informe, dijo que el perito tampoco estableció haber visto al acusado disparando al tercio superior de los manifestantes.

Respecto a esto último, el abogado apuntó: “Para la defensa surge una pregunta inquietante y que también debe ser inquietante para el tribunal, que solamente debe ser reprochada en la sentencia. ¿Cómo el señor Cristián Lizama (PDI a cargo de peritajes del caso) pudo llegar a esa conclusión en su informe entregado el 20 de agosto de 2020?“.

Así las cosas, Orthusteguy cuestionó el principio de objetividad que debe regir para los fiscales durante las investigaciones. Para argumentar ese planteamiento, dijo que la Fiscalía no pidió informes sobre el comportamiento de los manifestantes en la protesta donde Gatica terminó herido, ni tampoco de la conducta del diputado electo. Esto último buscando sostener que los disparos que realizó Carabineros fue para repeler los ataques de los manifestantes, en lo que se considera un nivel 4 de protestas, siendo que el más alto es nivel 5.

“ Esto confirma el sesgo de la investigación de únicamente investigar aquellos elementos que perjudicaban al imputado y no aquellos que podían atenuar o desestimar la responsabilidad penal del acusado”, espetó el abogado y exfiscal.

En ese sentido, Orthusteguy pidió que Crespo fuera absuelto y que los acusadores respondan por las costas del juicio.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Gatica espera justicia

Gustavo Gatica, consultado por La Tercera, señaló que confía en el trabajo que los fiscales han desplegado a lo largo del juicio. “Este juicio ha sido muy complejo, pero también necesario. La Fiscalía ha hecho un trabajo serio, humano y valiente. Ha logrado demostrar con pruebas lo que ocurrió y cómo ocurrió, sin exageraciones ni consignas, poniendo siempre en el centro los hechos y la responsabilidad . Para mí, eso es una forma de respeto: hacia la verdad, hacia las víctimas y hacia el país que queremos construir", comentó el futuro parlamentario.