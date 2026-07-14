Confirman siete fallecidos tras choque e incendio en Franklin

Se elevaron a siete los fallecidos producto de la colisión entre un vehículo particular y un bus de RED Movilidad en Av. Santa Rosa con calle Franklin, en Santiago.

El hecho ocurrió pasadas las 5.00 de la madrugada, cuando personal de Carabineros intentó fiscalizar a un grupo de personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

De acuerdo a los antecedentes, al percatarse de la presencia policial, el grupo subió a una camioneta y huyó del lugar, siendo perseguido por Carabineros.

En el camino, el conductor de la camioneta cruzó un semáforo con luz roja, lo que provocó una colisión con un bus de RED movilidad.

Producto del choque, el bus chocó un muro perimetral de un local comercial, mientras el vehículo menor quedó incrustado en la zona delantera. La situación provocó un incendio que se propagó rápidamente.

Dentro del vehículo viajaban siete personas de nacionalidad venezolana, todas ellas fallecieron.

El seremi de Seguridad, Juan Andrés Barrientos, detalló a 24 Horas que los fallecidos son “cinco personas de sexo femenino y dos personas de sexo masculino”.

La autoridad hizo un llamado a los posibles familiares de los fallecidos para acercarse al Servicio Médico Legal y poder identificar a las víctimas.

“Las personas se encuentran calcinadas y pueden ellos (familiares) entregar muestras de pelo, de sangre para verificar las identidades", sostuvo.