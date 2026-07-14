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    Gobierno confirma suspensión de clases entre Coquimbo y el Maule para este viernes por sistema frontal

    Por otro lado, la DMC emitió una alarma meteorológica para las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana desde el jueves hasta el domingo.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Senapred

    Tras la realización de una mesa técnica en dependencias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las autoridades entregaron la tarde de este martes un detalle de la preparación frente al sistema frontal que afectará al menos a 10 regiones del país desde este jueves.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, enfatizó primero que en este momento “no se registra ninguna situación de emergencia en nuestro territorio nacional, sin perjuicio que, o en el contexto que las lluvias partieron el día de ayer en algunas regiones, hoy día ya en la región del Biobío se encuentra precipitando”.

    En base a la condiciones que ha reportado la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se emitió una alarma meteorológica para las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana por las precipitaciones, la que se extendería desde el jueves hasta el domingo.

    Por otro lado, Pavez también mencionó que el gobierno de José Antonio Kast instruyó un despliegue nacional de subsecretarios entre Atacama y Los Ríos para poder monitorear el desarrollo del sistema frontal y las acciones del Ejecutivo.

    “Quisiera dar cuenta que entre ayer y hoy se han activado todos los Cogrid regionales y muchos provinciales también para poder, en todas las regiones, establecer las coordinaciones adecuadas”, detalló el subsecretario del Interior.

    Suspensión de clases este viernes

    Tal como adelantó La Tercera, las autoridades confirmaron la suspensión de clases para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y la región Metropolitana para la jornada del viernes 17 de julio.

    “La suspensión de clases es una medida que se va a ir monitoreando conforme avance el sistema frontal. La decisión del Ministerio de Educación hoy a esta hora es sólo la suspensión de clases entre las regiones de Coquimbo y las regiones de Maule, ambas incluidas, incluyendo por supuesto la región Metropolitana para el día viernes”, explicó Pavez.

    La autoridad de gobierno también enfatizó que la determinación solo involucra establecimientos de nivel de educación parvularia, básica y media.

    Las universidades tienen un estatuto distinto. Hay que estar, por supuesto, alerta a lo que cada plantel vaya a planificar, pero la información del Ministerio de Educación es para el sistema de educación no superior”, señaló al respecto.

    Cierre de paso Los Libertadores y áreas protegidas

    La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó tras la mesa técnica algunas de las medidas preventivas que se han tomado desde esta jornada.

    En particular, desde las 15:00 horas de este martes, y hasta nuevo aviso, se mantendrá cerrado el acceso de vehículos hacia el paso Los Libertadores, justificado en las importantes nevadas que pueden producirse por el sistema frontal.

    Además, la directora de Senapred detalló que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) determinó cerrar el acceso a las áreas protegidas ubicadas entre las regiones de Atacama y el Biobío hasta nuevo aviso y “a la espera de que las condiciones meteorológicas mejoren”.

    “Quiero insistir que el sistema frontal trae montos muy importantes de precipitaciones que se van a acumular además a lo largo de los días. Aquí en las regiones del centro sur desde el día jueves hasta el día domingo, en la región Metropolitana y de ahí hacia el norte. Hay que tomar las medidas necesarias para no exponerse y mantenerse permanentemente informados por canales oficiales”, enfatizó Cebrián.

    Aviso de marejadas anormales

    Además de lo anterior, desde la Armada de Chile se emitió un aviso por marejadas anormales, las que se producirán desde el sector de Huasco hasta el Golfo de Penas y el archipiélago de Juan Fernández.

    Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar del jueves 16 hasta el sábado 18 de julio, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local”, detallaron desde la autoridad marítima.

    “Está confirmado que al sistema frontal se suma además un aviso por marejadas anormales, condición que es muy riesgosa para las personas de acercarse al borde costero. Se los pedimos, por favor, informarse, hacer caso de esta solicitud de no acercarse al borde costero”, enfatizó al respecto Cebrián.

    Más sobre:Sistema frontalAlarma meteorológicaSenapredMáximo PavezAlicia CebriánMarejadas

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