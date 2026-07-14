SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Flores a nivel nacional y Arévalo en la Macrozona Sur: la dupla jurídica que fichó Seguridad para reforzar su área penal

    La subsecretaria Giannini tomó la decisión de fortalecer su equipo jurídico. Para eso cerró la incorporación de dos abogados, de larga experiencia, quienes fueron despedidos durante el gobierno del expresidente Boric. Uno estará a cargo de las querellas a nivel nacional y el otro se enfocará en la Macrozona Sur.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    La dupla jurídica que fichó Seguridad para reforzar su área penal

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau (Republicano), junto con la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, siguen haciendo los últimos ajustes a sus equipos.

    El último movimiento de piezas en el ministerio de Teatinos 220 se hizo para definir la fórmula con la que esta cartera enfrentará todas las causas en las que el gobierno actuará como querellante.

    La administración pasada de la exministra Trinidad Steinert había optado por un diseño poco convencional. La exfiscal no dejó que la División Jurídica se hiciera cargo de las causas penales en que el gobierno actúa como querellante y por lo mismo despidió a varios de esos abogados. Su opción fue contratar abogados para su propio gabinete y que fueran ellos, bajo su supervisión, los que actuaran como litigantes.

    Su camino terminó en un rotundo fracaso. Al punto de que Steinert cometió errores graves, como pretender querellarse invocando la Ley de Seguridad del Estado sin tener las facultades para eso. Un intento que terminó con un fuerte portazo de la Corte de Valdivia en el marco del caso por agresiones a la ministra de Ciencia Ximena Lincolao.

    Arrau y Giannini quieren dejar atrás y sepultar por siempre ese historial de fracasos. Para eso optaron por irse a la segura con nombres de larga experiencia. Así fue como la fórmula escogida finalmente decantó en una dupla de abogados que tendrá la misión de coordinar las querellas a nivel nacional, pero también con un foco especial en la Macrozona Sur.

    Como jefe del Departamento Judicial del Ministerio de Seguridad, el gobierno fichó al penalista Carlos Flores. Su llegada hace algunas semanas -informada en su momento por Mega- implicó el retorno de un viejo conocido en este tipo de labores.

    Flores conoce el trabajo de la División Jurídica de Interior desde que llegó en el año 2004 bajo el gobierno del expresidente Ricardo Lagos.

    En ese momento el Ministerio de Seguridad no existía y Flores se quedó ejerciendo su función durante varios gobiernos. Pero su larga carrera llegó a su fin cuando el gobierno del expresidente Gabriel Boric lo despidió. Una jugada que fue vista como una diferencia por el rol que había tenido en lo que fue la política penal del gobierno del expresidente Sebastián Piñera en el marco de las querellas por los hechos vinculados al estallido social.

    En Seguridad destacan el hecho de que Flores haya tramitado más de 904 causas penales. Junto con eso, valoran que “se haya hecho cargo de estrategias judiciales en casos de alta complejidad, terrorismo, crimen organizado y violencia rural”.

    En su historial registra haber sido un actor clave en la creación del programa Estadio Seguro. También, desde su pasado rol en gobiernos anteriores, litigó casos de bombas en la Región Metropolitana consiguiendo, por ejemplo, condenas en el caso del Subcentro de Escuela Militar.

    El coordinador en la Macrozona Sur

    Flores no estará solo. A él se sumará otro viejo abogado conocido en los pasillos de lo que antes era el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

    Se trata del abogado Sergio Arévalo. El penalista hará dupla con Flores, pero en su caso estará enfocado en coordinar toda la estrategia penal y judicial del gobierno en la Macrozona Sur. Una función que adquiere especial relevancia considerando los planes del gobierno, a mediano plazo, de iniciar una desescalada en el estado de excepción que hay en la zona hace ya más de cuatro años.

    Arévalo, al igual que Flores, también fue despedido de Interior durante el gobierno de Boric. En su caso, la desvinculación fue ordenada por la exministra del Interior Izkia Siches y el exsubsecretario Manuel Monsalve.

    De hecho Arévalo demandó al Estado por su despido, en una demanda laboral que acaba de ganar en un fallo dictado por la jueza Marta Álvarez, del Juzgado de Letras de Temuco.

    Arévalo, quien fue fiscal del Ministerio Público entre 2004 y 2015, tendrá la misión de litigar las causas en que el gobierno es querellante. Un asunto clave porque la zona que estará a su cargo está marcada por la violencia rural y los violentos ataques registrados, con alto poder de juego, en la zona del conflicto del Estado con el pueblo mapuche.

    Para Arévalo este será terreno conocido. Ya en el gobierno del expresidente Piñera estuvo a cargo de la coordinación judicial de la Macrozona Sur. Desde ahí tuvo participación en querellas como caso Catrillanca, Nain Retamal o el del inspector de la PDI fallecido en Temucuicui.

    Desde el equipo de Giannini comentaron que la incorporación de ambos abogados se enmarca dentro de la “postura proactiva y ofensiva” que ha tomado la Subsecretaría de Seguridad Pública en el combate contra el crimen organizado. Por eso destacan la relevancia de haber “fortalecido el equipo jurídico nacional”.

    “Esta incorporación de expertos de alto nivel responde a la firme determinación institucional de ejercer querellas y acciones judiciales o cualquier otra instancia que requiera, esto con rigor y eficacia frente a cualquier ilícito”, añaden desde la subsecretaría que lidera Giannini.

    Más sobre:Carlos FloresSergio ArévaloSeguridadPilar GianniniMartín ArrauLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Santiago comunicará el 3 de agosto su decisión ante recurso de la Fiscalía para anular juicio contra Crespo

    El Niño: del fenómeno climático más pop y nuestra obsesión con la lluvia

    Llueva o truene: Senado mantiene votación de megarreforma para este miércoles

    Desde acoso en línea hasta mensajes de políticos: cómo el racismo está rodeando al Mundial de fútbol

    Acudieron 100 bomberos y hubo siete fallecidos: por qué un bus terminó completamente calcinado tras un choque en Santiago

    PPD cita a expresidentes del partido: directiva presentará su plan para redinifir su futuro político

    Lo más leído

    1.
    Decisión inminente: gobierno afina anuncio de suspensión de clases masiva por sistema frontal

    Decisión inminente: gobierno afina anuncio de suspensión de clases masiva por sistema frontal

    2.
    Verónica Sabaj explica el origen de su acercamiento a Hermosilla: “Temía que me bloqueara en la postulación al cargo”

    Verónica Sabaj explica el origen de su acercamiento a Hermosilla: “Temía que me bloqueara en la postulación al cargo”

    3.
    Confirman siete fallecidos tras choque e incendio en Franklin

    Confirman siete fallecidos tras choque e incendio en Franklin

    4.
    Ministerio Público entrega antecedentes de accidente en Franklin: ocupantes de camioneta huían de fiscalización

    Ministerio Público entrega antecedentes de accidente en Franklin: ocupantes de camioneta huían de fiscalización

    5.
    Desalojo de “Fuerza Guerrera”: autoridades alistan demolición de estructura sólida de megatoma de San Antonio

    Desalojo de “Fuerza Guerrera”: autoridades alistan demolición de estructura sólida de megatoma de San Antonio

    6.
    Gobierno confirma suspensión de clases entre Coquimbo y el Maule para este viernes por sistema frontal

    Gobierno confirma suspensión de clases entre Coquimbo y el Maule para este viernes por sistema frontal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Cómo prepararse para las intensas lluvias del próximo sistema frontal

    Cómo prepararse para las intensas lluvias del próximo sistema frontal

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    TOP de Cañete condena a exalcalde de Renaico por delitos de connotación sexual
    Chile

    TOP de Cañete condena a exalcalde de Renaico por delitos de connotación sexual

    Corte de Santiago comunicará el 3 de agosto su decisión ante recurso de la Fiscalía para anular juicio contra Crespo

    Llueva o truene: Senado mantiene votación de megarreforma para este miércoles

    El dólar en Chile borra parte del avance de este lunes gracias al repunte del cobre
    Negocios

    El dólar en Chile borra parte del avance de este lunes gracias al repunte del cobre

    David Bravo dice que las medidas del gobierno para reducir el desempleo ahora son “insuficientes”

    Enap anuncia inversión de casi US$ 650 millones para buscar más gas y petróleo en Magallanes

    El Niño: del fenómeno climático más pop y nuestra obsesión con la lluvia
    Tendencias

    El Niño: del fenómeno climático más pop y nuestra obsesión con la lluvia

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Revés para Colo Colo: Segunda Sala del Tribunal de Disciplina solo le rebaja un partido a Javier Correa
    El Deportivo

    Revés para Colo Colo: Segunda Sala del Tribunal de Disciplina solo le rebaja un partido a Javier Correa

    España abre la cuenta ante Francia: revisa el penal sobre Lamine Yamal en la semifinal del Mundial

    Camino inédito: por qué Argentina llegó a semifinales del Mundial sin cruzarse con ningún top 15 del Ranking FIFA

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4
    Tecnología

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Felipe Castro debuta en La Jaula de las Locas: “Mi inspiración sigue siendo esta cosa hermosa que es la persona humana”
    Cultura y entretención

    Felipe Castro debuta en La Jaula de las Locas: “Mi inspiración sigue siendo esta cosa hermosa que es la persona humana”

    No hay otra: cómo Madonna volvió a ser la reina del pop gracias a su disco más elogiado en dos décadas

    Koke Núñez y Entremares encienden la escena con “A Besitos”, su nueva cumbia norteña romántica

    Desde acoso en línea hasta mensajes de políticos: cómo el racismo está rodeando al Mundial de fútbol
    Mundo

    Desde acoso en línea hasta mensajes de políticos: cómo el racismo está rodeando al Mundial de fútbol

    La encrucijada de los países del Golfo Pérsico tras nueva escalada entre Estados Unidos e Irán

    La Asamblea Nacional venezolana anuncia una ‘hoja de ruta’ conjunta con la oposición para reconstruir el país tras terremotos

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia
    Paula

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”