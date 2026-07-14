Llueva o truene: Senado mantiene votación de megarreforma para este miércoles

A pesar de los factores climáticos, los comités del Senado, reunidos este martes, ratificaron que finalmente este miércoles se vote en particular hasta total despacho el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

Uno de los inconvenientes de esta jornada de votación, que se presume que será extensa por los discursos y la gran cantidad de votaciones (varios puntos de cada artículo podrían votarse por separado), era que el miércoles en la mañana estaba programada la cuenta pública de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) y de su par de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI).

Esa ceremonia, a la que asistirá el Presidente de la República, José Antonio Kast, está contemplada en la Constitución y en el reglamento de ambas corporaciones.

Por tal razón, la ronda de votaciones y discusiones inevitablemente se tendrán que hacer en la tarde del miércoles.

Una de las alternativas, que era promovida por el gobierno, era adelantar esta jornada de deliberaciones para el martes.

Sin embargo, ello no fue acogido por la oposición, donde temían que el Ejecutivo usara ese margen de maniobra para apurar la megarreforma y obligar a que la Cámara de Diputados votara en último trámite el miércoles en la tarde, en la medida que el Senado despachara la iniciativa el día anterior.

Esta mañana, además, se puso sobre la mesa el pronóstico meteorológico que anticipa que a partir del jueves comenzarán a sentirse los estragos de un fuerte temporal de viento y lluvia.

En caso de que la sesión hasta total despacho se extienda hasta la madrugada del jueves -que además es feriado-, el sistema frontal podría complicar el regreso de los senadores a sus regiones, ya que muchos intentarán estar en las zonas que podrían resultar afectadas.

En la reunión de este martes, sin embargo, ni el Comité Unido (DC, PC, Frente Amplio y Frevs) ni el Comité Socialismo Democrático dieron la unanimidad para adelantar las votaciones.

Solo se acordó que la sesión parta el miércoles a las 15:00 hrs. en vez de las 16 hrs.

También se resolvió que si el informe de la Comisión de Hacienda se entrega a las 14 hrs. del martes, el plazo de indicaciones será hasta las 21 hrs.

Además, cada senador dispondrá en total de 10 minutos que podrá ocupar y distribuir durante la sesión.

Por su parte, la defensa y argumentación en contra de una indicación, solo podrá ser ejercida por un senador, por lado, hasta por 2 minutos.