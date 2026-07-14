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    Enel activa plan de contingencia para la Región Metropolitana por pronóstico de sistema frontal

    Según informó la empresa, como parte del despliegue, aumentarán hasta nueve veces la disponibilidad de recursos técnicos en terreno respecto de una jornada habitual.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Enel Distribución informa evolución del restablecimiento de suministro eléctrico

    Enel Distribución activó un plan de contingencia para enfrentar el sistema frontal pronosticado para los próximos días en la Región Metropolitana, que contempla lluvias y fuertes vientos, con el objetivo de responder a posibles interrupciones del suministro eléctrico.

    Según informó la empresa, como parte del despliegue, aumentarán hasta nueve veces la disponibilidad de recursos técnicos en terreno respecto de una jornada habitual y reforzará hasta 20 veces su capacidad de atención a clientes.

    La distribuidora recomendó privilegiar los canales digitales para reportar cortes de energía y consultar el estado del servicio, además de evitar acercarse a cables cortados, postes dañados o instalaciones eléctricas que puedan permanecer energizadas.

    El plan forma parte de las medidas contempladas en el Plan Invierno 2026 de la compañía. Entre las acciones implementadas se encuentran la incorporación de 460 nuevos equipos de telecontrol —que se suman a más de 3.600 ya operativos—, la instalación de sensores inteligentes y 16 nuevos alimentadores, la inspección de más de 1.400 kilómetros de redes mediante drones y otras tecnologías, y la realización de 82 mil podas preventivas en coordinación con municipios durante este año.

    La empresa también informó que mantiene protocolos especiales para clientes electrodependientes registrados, con monitoreo permanente del suministro, atención telefónica preferente y disponibilidad de equipos de respaldo, como baterías y grupos electrógenos, para enfrentar eventuales emergencias. Asimismo, reiteró el llamado a quienes aún no estén inscritos en este registro a realizar el trámite para acceder a estos beneficios.

    Enel Distribución abastece a más de 2,2 millones de clientes en 33 comunas de la Región Metropolitana. Los canales para reportar incidentes y consultar el estado de los servicios son: la aplicación Enel Clientes Chile, el WhatsApp de atención +56 9 9444 7606 y el Call Center 600 696 0000 y 800 800 696.

    Más sobre:EnelEnel DistribuciónRegión MetropolitanaPlan de ContigenciaSistema FrontalPrecipitacionesLluvias

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