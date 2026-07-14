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    Industria minera entregará al gobierno un catastro de infraestructura y maquinaria por el sistema frontal que se avecina

    El catastro deberá estar listo mañana para ser entregado al Senapred, y estará disponible para ayudar a comunidades. “Chile es un país que conoce de desastres y esa historia nos mueve a estar preparados y anticiparnos ante situaciones complejas", sostuvo el ministro Mas tras una reunión de coordinación con gremios empresariales.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    sistema frontal en Santiago

    El gobierno, de la mano del ministerio de Minería, activó coordinaciones con gremios empresariales del país, principalmente de la industria minera, para levantar un catastro acerca de la infraestructura y maquinaria pesada que tienen las compañías a lo largo de las regiones del país.

    El catastro estará a disposición del gobierno para que en caso de necesitarlo, pueda ser usado en favor de las comunidades cercanas. La información deberá entregarse durante este miércoles al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

    Las acciones se suman al despliegue general que ha tenido el gobierno para enfrentar el sistema frontal, el que se prevé inicie este jueves.

    “Chile es un país que conoce de desastres y esa historia nos mueve a estar preparados y anticiparnos ante situaciones complejas. Por eso, estamos coordinando equipos y repasando acciones de contingencia con el propósito de prevenir, informar y quedar conectados para cuidar a los trabajadores y concretar las capacidades, equipamientos y recursos que la industria minera pueda poner a disposición en caso de que se requiera”, precisó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien encabezó la reunión con los gremios este martes a las 15:30 hrs.

    La cita reunió a representantes de la CPC, Consejo Minero, Sonami, Aprimin, y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Estuvieron presentes en la coordinación Codelco, Antofagasta Minerals y Teck, entre otras, y también Sernageomin.

    La reunión, afirma un comunicado del ministerio de Minería, “permitió anticipar el despliegue de tareas y recursos, reforzar acciones preventivas, establecer canales de coordinación público-privados permanentes y fortalecer la capacidad de respuesta con foco en resguardar la seguridad de los trabajadores, faenas y comunidades locales que podrían sufrir las consecuencias del evento meteorológico”.

    Además, Sernageomin pidió a las mineras que fortalezcan las labores de monitoreo para prevenir deslizamiento de material. El director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, sostuvo que se han “anticipado a este sistema frontal reforzando el trabajo con nuestras direcciones regionales y coordinando acciones tanto con las autoridades como con las empresas mineras”.

    Concluyó que el “objetivo es que las faenas revisen y activen oportunamente sus planes preventivos, mientras Sernageomin mantiene un monitoreo permanente de las condiciones geológicas para entregar información científica y técnica que apoye la toma de decisiones y contribuya a proteger a las personas”.

    Más sobre:MineríaConstrucciónSistema frontalGobiernoSenapred

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