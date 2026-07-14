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    La herida eterna de Peter Shilton por la Mano de Dios y por qué el exgolero también cuestiona el segundo gol de Maradona

    El exguardameta custodiaba el arco británico en los cuartos de final del Mundial de México, en 1986. Fue víctima de La Mano de Dios y del Mejor Gol de la Historia, dos de las obras más recordadas de Diego Maradona.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    La Mano de Dios, el primer gol de Maradona a Shilton en México 86.

    Diego Maradona siempre recordaba una situación especial: que Peter Shilton no lo había invitado a su despedida del fútbol. Para el transandino, no pasaba de ser una anécdota. “¿Quién va a querer ir a la despedida de un arquero", bromeó varias veces, cuando evocaba el desaire.

    El guardameta inglés tenía una razón poderosa para excluir al transandino de uno de sus partidos más significativos: decía que nunca le había perdonado el primero de los goles que el mejor futbolista del siglo XX, según la FIFA, le había anotado en los cuartos de final del Mundial de México, en 1986. El tanto que pasó a la posteridad como La Mano de Dios.

    “Si el VAR hubiera existido, ninguno de los goles habría contado”: el extraño descargo de Peter Shilton

    Con el tiempo, Shilton amplió los motivos para el rencor: se animó a incluir en la lista de irregularidades el segundo tanto del excapitán de la selección argentina. El que quedó en los registros como el Mejor Gol de la Historia. El Diez superó, como si se tratara de un slalom, a la mitad del equipo europeo.

    “Tengo que decir que, antes de que la pelota llegue a Maradona, Glenn Hoddle recibió una falta. Pero no puedes quitarle nada. Maradona hizo lo que era capaz de hacer”, reclamó. El roce había sido protagonizado por Sergio Batista.

    Cuarenta años después, Shilton no olvida ni perdona. De hecho, muchos días antes de que se conociera el emparejamiento entre las escuadras de Thomas Tuchel y Lionel Scaloni, ya había encendido la mecha. “Sí, guardé rencor porque honestamente creía que éramos el equipo que habría ganado la Copa Mundial de la FIFA en 1986″, expresaba a comienzos de mes, en su cuenta en la red social X.

    Luego, soltaba su consideración más fuerte. “Nos robaron en ambos goles. Si el VAR hubiera existido entonces, ninguno de los dos goles habría contado”, establece, en la misma intervención.

    He dejado atrás el rencor, pero creo que Inglaterra merece una victoria”, puntualiza, en el mismo sentido.

    Un lazo indeseado

    Shilton ha reconocido que su vida ha estado vinculada con la de Maradona. “No de la manera que me hubiera gustado. Pero me entristece saber de su fallecimiento a tan temprana edad. Sin duda, fue el mejor jugador al que me enfrenté”, expresó después del fallecimiento del astro.

    Esa vez, en una columna para Daily Mail, expresó los motivos de un enojo que no ha cesado. “Lo que no me gusta es que nunca se disculpó. Nunca en ningún momento dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón. Parece que había grandeza en él, pero lamentablemente no tenía espíritu deportivo”, disparó.

    “A lo largo de los años, hubo algunos intentos de reunirnos a los dos en la misma habitación. Mi enfoque fue siempre el mismo: que estaría feliz de hacerlo si pensara que se iba a disculpar. Hubiera estrechado su mano. Pero nunca me dieron ninguna indicación de que pudiera suceder”, insistió.

    Los terminó uniendo una coincidencia: Maradona murió justo cuando Shilton conmemoraba el 50º aniversario de su debut por Inglaterra.

    Más sobre:Peter ShiltonMundial 2026Diego MaradonaMaradonaShiltonInglaterraArgentinaFútbolFútbol Internacional

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