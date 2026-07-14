Precios del petróleo alcanzan su nivel más alto en un mes y saltan más de 20% desde los mínimos de julio

Los precios del petróleo extienden las alzas este martes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara planes para imponer cobros por el tránsito de buques en el Estrecho de Ormuz y reinstaurar un bloqueo a los puertos iraníes, lo que reaviva las preocupaciones sobre eventuales interrupciones al suministro global de crudo.

El crudo Brent saltó ayer más de 10% y en la jornada de hoy el barril que se cotiza en Londres ya sube un 4,45% hasta los US$ 87,03, su nivel más alto en un mes.

Desde los mínimos registrados en julio, cuando el petróleo tocó niveles similares a los registrados previo al estallido de la guerra, el Brent acumula un alza de 23%, de acuerdo a Tradingview.

Los futuros del petróleo WTI para entrega en agosto en Estados Unidos avanzan 3,34%, hasta los US$ 80,75. Se trata de un nivel no visto desde la última semana de junio y un salto de US$ 13 desde los mínimos de julio.

Trump señaló el lunes que Estados Unidos cobrará tarifas a los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz, “a la tasa de 20% sobre toda la carga transportada”, luego de describir a Estados Unidos como el “guardián” de esa ruta clave para el tránsito de petróleo.

En una publicación en Truth Social, Trump también anunció que Washington reinstaurará el bloqueo a los puertos iraníes cercanos al estrecho, en una nueva escalada del conflicto con Teherán. El Comando Central de Estados Unidos informó posteriormente que el bloqueo entrará en vigor este martes.

“El mercado está revalorizando simultáneamente dos primas de riesgo distintas: la prima geopolítica clásica, con la probabilidad de disrupción física del suministro por la escalada militar, y una prima nueva de costo estructural, derivada del peaje que, de aplicarse, encarecería el transporte independientemente de que el estrecho siga operativo o no”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.

Citi advirtió que la propuesta de Trump de imponer cobros por el tránsito en el Estrecho de Ormuz eleva de manera relevante el riesgo de una mayor escalada militar.

El Estrecho de Ormuz vuelve a afectar los precios del petróleo tras anuncio de Trump. -

“La posibilidad de que el régimen iraní se aleje del memorando de entendimiento hasta después de las elecciones legislativas de mitad de período en Estados Unidos también ha aumentado, un escenario que muy probablemente derivaría en precios del petróleo más altos por más tiempo”, señaló el banco en un informe publicado la madrugada de este martes y que reproduce CNBC.

Cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo transitaba por el Estrecho de Ormuz antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, el 28 de febrero.

El tráfico marítimo cayó después de que Irán comenzara a atacar embarcaciones en esa vía a comienzos de marzo, aunque había empezado a recuperarse tras el acuerdo interino entre Washington y Teherán.

“Teniendo en cuenta que la situación está en constante cambio, nuestra mejor estimación es que el conflicto sigue en una fase de negociación. Es poco probable que el pragmatismo que se ha ido construyendo a lo largo de las últimas semanas y meses se revierta de forma duradera”, consignó Julius Baer en una nota.

El banco suizo dijo también que gracias al abundante flujo de petróleo y otros bienes a través de Ormuz en las últimas semanas, las cadenas de suministro deberían ser capaces de amortiguar lo que parece perfilarse como una interrupción más prolongada.