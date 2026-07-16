Argentina celebró con todo la clasificación a la final del Mundial. No es para menos. Además de llegar a la instancia decisiva del torneo más importante que ofrece el fútbol, en la que definirá el título que obtuvo hace cuatro años en Qatar, la escuadra de Lionel Scaloni dejaba en el camino a un rival al que considera un verdadero clásico: Inglaterra.

La especial designación para la rivalidad con los británicos no es solo futbolística: tiene marcados tintes políticos. De hecho, los jugadores transandinos demoraron poco en dejarlo claro. Consumado el triunfo, tomaron un lienzo con un decidor mensaje, alusivo al conflicto bélico que protagonizaron en 1982: “Las Malvinas son argentinas”.

A la medida: FIFA investigará lienzo de Argentina alusivo a Las Malvinas, pero sancionará solo después del Mundial

El mensaje contraviene las disposiciones de la FIFA y la entidad rectora del fútbol mundial actuará en consecuencia. De hecho, según informa la edición española del diario As, ya abrió un expediente disciplinario en contra de los transandinos, lo que implica la realización de la investigación respectiva y, de acuerdo a sus resultados, eventualmente en sanciones en contra de los responsables. Puede haber multas o suspensiones. Eso sí, con la final entre la Albiceleste y España a la vuelta de la esquina, en Zúrich se lo tomarán con calma: las sanciones se conocerán después del certamen.

El festejo de Argentina (Foto: selección argentina en X)

Un acuerdo que no bastó

Hay antecedentes. En Rusia 2018, los suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron con el gesto del águila bicéfala tras convertir ante Serbia. La FIFA los multó y también incluyó entre los sancionados al capitán Stephan Lichtsteiner. En el mismo certamen, el técnico egipcio Hossam Hassan ingresó al campo con una bandera palestina. Sin embargo, el estratega no recibió castigo alguno, lo que marca las diferencias con las que puede actuar el organismo.

En 2014, en el marco de un amistoso entre Argentina y Eslovenia se desplegó un mensaje similar. La AFA fue sancionada con US$ 33 mil de multa.

Paradójicamente, un día antes del encuentro entre Inglaterra y Argentina, la organización del Mundial y las autoridades de seguridad habían acordado la prohibición de mensajes vinculados al conflicto.