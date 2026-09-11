Kylian Mbappé tiene varios apodos. Los hinchas lo llaman Kiki, Tortuga y Donatello. Se lo toma con humor. El último, de hecho, le ha valido bromas de sus compañeros, quienes le han regalado máscaras del personaje animado, una de Las Tortugas Ninjas. La figura del Real Madrid y de la selección de Francia se lo toma con humor.

Menos gracia le provoca otra denominación. Al ariete le disgusta que lo llamen Dictador. Aunque entiende el sentido, se anima, incluso a entrar en consideraciones históricas para rechazarlo. “Hay una parte que es divertida, porque se siente que para parte de la gente es una broma”, dice, inicialmente, en el marco de una entrevista publicada por L’Equipe.

Mbappé enfrenta el apodo de dictador: “Comparar a alguien con personas que asesinan gente; no creo que haya hecho algo así”

El ariete se toma en serio la particular designación. “Sabemos los daños que este tipo de personas han hecho en la historia. Comparar a alguien con personas que asesinan gente o que han hecho sufrir a millones y millones de personas… no creo haber hecho algo así en mi vida”, declaró.

“Sé que se hace de manera ligera y que no va tan lejos, pero a veces muestra una falta de conciencia política y también humana en la gente”, sostiene, respecto del carácter que, efectivamente, tiene el apodo. Al menos en su caso.

Kylian Mbappé

El origen

En lo que concierne al delantero, el apodo nace como una broma de camarín, impulsada por jugadores como Ousmane Dembélé, quien lo llegó su estilo de liderazgo, en tono de burla, con el que ejercía el exdictador congoleño Mobutu Sese Seko.

La referencia fue desvirtuada, en su momento, por Didier Deschamps, el entonces seleccionador francés. “No es en absoluto la realidad”, dijo el estratega.

Mbappé también distinguió claramente la intención de Dembélé. “Ousmane es otra cosa. Él lo tomó de las redes sociales. Para él es solo para reírse”, sentenció, descartando cualquier interpretación posible en otro sentido.