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    Observatorio de corrupción municipal constata caída de más de $71 mil millones en montos denunciados en 12 meses

    Se trata de una reducción de 49,1% entre agosto de 2025 y julio de 2026, considerando que el año precedente la cifra bordeó los 145 mil millones de pesos.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    13 de julio 2026. En el 4° Juzgado de Garantía de Santiago se realiza audiencia de preparación del juicio oral contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba por delitos de fraude al fisco, lavado de activos y delitos tributarios. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Tercer Observatorio de Prensa sobre Corrupción Municipal de Imaginaccion, del período entre agosto de 2025 y julio de 2026, identificó un monto total denunciado de $73.711.805.596, asociado a 47 causas judiciales.

    Se trata de una reducción de 49,1%, considerando que en el análisis de los 12 meces precedentes la cifra fue de $144.818.000.298.

    El observatorio estudia las publicaciones de prensa relacionadas con delitos contra la probidad en los municipios.

    Imaginaccion indicó que los recursos involucrados a casos de corrupción constatados en el más reciente reporte permitirían construir 4.606 viviendas sociales, pagar 133 mil sueldos mínimos o lograr la meta de la Teletón 1,8 veces.

    En términos financieros, Maipú, Peñalolén y Coyhaique concentraron cerca del 75% de los recursos comprometidos.

    “La corrupción sigue siendo un fenómeno transversal y de interés de los medios de comunicación. Que durante este período los montos recogidos y la cantidad de casos sean menores es una señal positiva, pero no puede llevarnos a bajar la guardia en materia de denuncia y fiscalización”, afirmó Claudia Miralles, gerente de Imaginaccion.

    Los delitos más reportados correspondieron a fraude al fisco, cohecho y lavado de activos.

    Si bien alcaldes y exalcaldes lideraron la exposición individual —con figuras como Johnny Piraino, Raúl Torrealba y Gervoy Paredes entre los nombres más mencionados—, en 42 publicaciones los imputados correspondieron a funcionarios innominados vinculados a redes internas en direcciones municipales.

    Otras caídas

    El estudio da cuenta que la cobertura periodística también experimentó una contracción relevante.

    Durante el período se registraron 155 publicaciones en 60 medios de comunicación, lo que representa una disminución de casi 68% respecto de las 478 publicaciones contabilizadas en el ciclo anterior.

    Junto con esta caída, el análisis identifica un cambio en los temas abordados por los medios: el 95% de las informaciones se concentró en investigaciones sobre casos recientes o de menor perfil público, mientras que causas emblemáticas que tuvieron alta exposición durante el período anterior, como los casos LED y Farmacias Populares, pasaron a un segundo plano.

    Desde una perspectiva territorial, los hechos analizados abarcaron 35 comunas distribuidas en 15 de las 16 regiones del país, con Magallanes como única excepción.

    Más de la mitad de las publicaciones se concentró en La Calera, Vitacura, Puerto Montt, La Serena y Maipú.

    El análisis también da cuenta de un fenómeno político transversal: las investigaciones involucran a municipios encabezados por 11 partidos políticos, además de independientes.

    “Los datos muestran que la corrupción no tiene color político. Estamos frente a un problema transversal que requiere instituciones de fiscalización fuertes, una prensa activa y una ciudadanía que pueda conocer oportunamente los resultados de las investigaciones”, destacó Miralles.

    Asimismo, se registró una notoria disminución de las publicaciones relacionadas con fraude en licencias médicas, con solo ocho casos frente a los 166 del período anterior. A ello se sumaron seis publicaciones asociadas a irregularidades en licencias de conducir.

    Dos alcaldes condenados

    La consultora indicó que la mayoría de las causas cubiertas en el periodo analizado no tiene resolución judicial.

    En materia procesal, el 60% de las publicaciones abordó causas formalizadas, pero que aún no contaban con un veredicto.

    Solo dos autoridades fueron condenadas durante el período analizado: el exalcalde Juan Ramón Godoy, en Rancagua, y el exadministrador municipal Jaime Bahamondes, en Tierra Amarilla.

    Claudia Miralles valoró el papel de la prensa en la visibilización de estos hechos y llamó a mantener activa la fiscalización pública.

    Asimismo, enfatizó la necesidad de agilizar los procesos judiciales.

    “En un país con marcadas necesidades sociales, urge acortar los tiempos de tramitación penal, ya que muchas veces transcurren años entre la ocurrencia del delito y las resoluciones condenatorias definitivas”, expuso.

    Más sobre:CorrupciónMunicipalidadesRaúl TorrealbaImaginaccion

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