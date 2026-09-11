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    Línea 9 de Metro avanza en La Pintana: primer tramo estará operativo en 2030 y contempla tres estaciones en la comuna

    La nueva línea tendrá 27 kilómetros y 19 estaciones y conectará el centro de Santiago con Puente Alto.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, junto al gerente corporativo de Ingeniería de Metro de Santiago, Rodrigo Terrazas, visitó este jueves las obras de la futura Línea 9, proyecto que conectará el centro de Santiago con Puente Alto y que contempla tres estaciones en La Pintana.

    La nueva línea tendrá una extensión cercana a los 27 kilómetros y contará con 19 estaciones, atravesando ocho comunas: Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto. En total, se estima que beneficiará a cerca de dos millones de personas.

    El proyecto considera una inversión de US$2.733 millones y su puesta en servicio se realizará en tres etapas. El primer tramo, que es actualmente el que concentra los principales trabajos, contempla 14 kilómetros y 10 estaciones entre Bío Bío y la futura estación Plaza de La Pintana. Su entrada en operación está prevista para 2030 e incluye, además, los talleres y cocheras de la nueva línea.

    El segundo tramo tendrá cuatro kilómetros y cuatro estaciones entre Bío Bío y Puente Cal y Canto, con puesta en servicio proyectada para 2032. El tercer tramo, en tanto, tendrá nueve kilómetros y cinco estaciones entre Plaza de La Pintana y Plaza de Puente Alto, y se espera que esté operativo en 2033.

    Según Metro, actualmente existen 10 frentes de trabajo donde ya comenzaron las obras civiles principales en La Pintana, San Ramón y La Granja. Los trabajos incluyen excavación de brocales y piques de construcción y, durante el segundo semestre, comenzó también la excavación de galerías en dos comunas.

    Las obras previas del primer tramo comenzaron en mayo de 2025, mientras que en agosto de ese año se iniciaron los trabajos para construir los talleres y cocheras en La Pintana. En paralelo, avanzan los rescates arqueológicos en distintos sectores y la ingeniería de detalle de sistemas como vías, catenarias y sistema eléctrico.

    El segundo tramo inició sus obras previas durante el segundo trimestre de este año y se encuentra principalmente en la etapa de rescates arqueológicos. El tercer tramo, en tanto, continúa su tramitación ambiental y Metro espera obtener su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) hacia fines de 2026.

    Uno de los principales impactos esperados por el proyecto es la reducción de los tiempos de traslado. De acuerdo con las estimaciones de Metro, el viaje entre el centro de Santiago y el centro de Puente Alto pasará de unos 50 minutos actualmente a cerca de 35 minutos, lo que representa una disminución de 28%.

    La Línea 9 también incorporará seis combinaciones con la red existente y proyectada. Entre ellas se encuentran Puente Cal y Canto, donde tendrá conexión con las líneas 2, 3 y la futura Línea 7; Santa Lucía, con Línea 1; Matta, con Línea 3; Bío Bío, con Línea 6; Santa Rosa, con Línea 4A; y Plaza Puente Alto, con Línea 4.

    Durante la visita, Terrazas destacó que el proyecto permitirá acercar sectores históricamente más alejados del centro de Santiago. “Estamos muy contentos aquí junto a la alcaldesa de poder ver cómo van avanzando estos trabajos; van avanzando dentro de lo proyectado, así que vamos a cumplir con la promesa de tener el mejor metro en La Pintana”, afirmó.

    Por su parte, la alcaldesa Pizarro afirmó que “lo más importante es que se empieza a construir desde La Pintana hasta Bío Bío. Por lo tanto, esa postergación que ha tenido siempre la comuna de La Pintana, Metro dice que no: Metro para La Pintana somos los primeros”.

    Además, destacó que los vecinos han esperado por décadas la llegada del tren subterráneo. “Sentir que La Pintana finalmente, después de 42 años, nos vemos integrados a la ciudad con conectividad y con lo mejor, con lo más moderno que Metro puede construir en estos momentos”, sostuvo.

    Para Pizarro, el impacto del proyecto no se limitará al transporte. La alcaldesa espera que la nueva infraestructura permita atraer inversión privada y generar nuevas oportunidades para la comuna.

    “Creo que las autoridades tenemos que ser herramientas de cambio, no solo para estar cuatro años en el poder, sino para producir cambios concretos y esto haberlo logrado es un cambio concreto”, afirmó. Metro, además, estima que la construcción de la Línea 9 generará más de 20.000 empleos durante sus distintas fases.

    Más sobre:Línea 9Metro de SantiagoLa Pintana

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