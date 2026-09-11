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    Pavez y la decisión del gobierno de no realizar actos por 11-S: “Nuestro deber es mirar los próximos 50 años”

    La decisión del Ejecutivo ha sido cuestionada por varias voces del mundo político, incluyendo las del expresidente Gabriel Boric y la familia del fallecido expresidente Salvador Allende.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Este viernes se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado que ocurrió en Chile el pasado 11 de septiembre de 1973. Para la jornada que marca con un gran simbolismo al país, ya se avizoran manifestaciones y actos conmemorativos.

    Sin embargo, desde el gobierno decidieron no relizar actos ni gestos esta jornada, decisión que ha sido cuestionada por varias voces del mundo político, incluyendo las del expresidente Gabriel Boric y la familia del fallecido expresidente Salvador Allende.

    El Ejecutivo ha sido claro en su postura, y para reforzarla, este viernes el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó el tema en una nueva vocería desde La Moneda.

    “Todos sabemos que el 11 de septiembre es una fecha que concita la atención de los medios de comunicación, de los actores políticos, y de la ciudadanía en general. Y es una fecha que en cada hogar de nuestro país se vive con distintas sensibilidades, con distintas formas de memoria y de conmemoración”, partió señalando.

    Dicho eso, sostuvo: “El gobierno enfrenta esta fecha con profundo respeto, pero con una convicción muy clara: nuestro deber es mirar los próximos 50 años y no tanto los 50 años que ya pasaron”.

    “Por eso que, una forma especial es que este sea un día de mucho trabajo al interior del gobierno, con el Presidente en terreno, con cada una de las carteras trabajando, evaluando estos seis meses y proyectando la próxima etapa del gobierno”, explicó.

    “Queremos reiterar nuestro compromiso con las urgencias de Chile y con una mirada hacia el futuro!, subrayó.

    Consultado sobre si en la misa que se realiza en La Moneda hubo espacio para realizar algún tipo de gesto por la fecha, respondió: “Respecto de los servicios religiosos que hay en nuestro Palacio de La Moneda, todos los días en la mañana hay una misa católica de martes a viernes y por lo tanto todas las actividades que hay al interior de nuestro Palacio se enmarcan en la normalidad del funcionamiento de este servicio, que concita la reunión de distintos funcionarios, también para ejercer el derecho aasistir a una misa, que es algo que en La Moneda desde que está el Presidente Kast, ha sido permanente”.

    Finalmente, sobre los cuestionamientos del expresidente Boric, el subsecretario aseguró que él no se referiría a las declaraciones del exmandatario.

    Más sobre:GobiernoMáximo Pavez11 de septiembre11-SSalvador Allende

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