Empanadas, anticuchos, asados, choripanes y terremotos son parte del menú durante las Fiestas Patrias. Estas comidas se comparten con familia y amigos, y no necesariamente deben quedar fuera de la celebración de quienes sufren reflujo gastroesofágico.

La clave está en reconocer qué situaciones pueden favorecer la aparición de síntomas y adoptar algunos cuidados que permitan disfrutarla, sin convertirla en una fuente de malestar. Y es que nadie quiere estar mal de salud durante este fin de semana.

Las Fiestas Patrias ocurren una vez al año y la comida es parte importante de su dimensión social y cultural . Para quienes tienen reflujo, el objetivo no es renunciar a las preparaciones tradicionales, sino identificar qué situaciones favorecen sus síntomas y tomar decisiones que permitan disfrutar de la celebración.

En esta línea, dos médicos especialistas conversaron con La Tercera para entender los síntomas del reflujo, qué comidas y bebidas pueden empeorarlo y cómo cuidarse.

Cómo seguir disfrutando la comida en Fiestas Patrias si tienes reflujo

Los síntomas del reflujo tras las comidas

Para comenzar, el Dr. Jorge León, cirujano digestivo de la Clínica Universidad de los Andes explica que el reflujo pasa a ser un problema médico cuando ocurre más de dos veces por semana sin haber comido o bebido en exceso.

Según el especialista, hay que prestar mucha atención a los síntomas, pues no deben normalizarse. Estas son señales de que se requiere una evaluación médica:

Dificultad o dolor al tragar alimentos.

Disfonía frecuente.

Tos crónica, ronquera que no mejora.

Asma que se diagnostica después de los 30 años.

Dolor en el pecho que se siente parecido a un infarto al corazón.

Desgaste del esmalte dentario.

Falta de alivio al tomar antiácidos de venta libre por más de dos semanas.

Vómitos con sangre.

Pérdida de peso sin causa conocida.

Además, el síntoma más característico es sentir un ardor o líquido amargo que sube desde el estómago hasta la garganta.

Qué comidas y bebidas pueden empeorar el reflujo

Durante las celebraciones, el consumo de alimentos en cantidades mayores a las habituales y la combinación de preparaciones y bebidas pueden favorecer la aparición de síntomas en algunas personas.

El Dr. Francisco Tortorolo, gastroenterólogo de la Clínica Universidad de los Andes, le dice a La Tercera que, contrario a lo que se cree, la evidencia científica sobre el efecto específico de los alimentos en el reflujo gastroesofágico “no es consistente ni de alta calidad”.

Aun así, existen datos que relacionan el consumo de alcohol con un aumento del reflujo, mientras que otros factores pueden influir en la aparición de molestias.

Sin embargo, entre las comidas y bebidas que pueden empeorar el reflujo, el especialista menciona las bebidas carbonatadas (con gas), el consumo de alimentos que contienen muchos carbohidratos y grasas.

Cómo seguir disfrutando la comida en Fiestas Patrias si tienes reflujo

Además, comer grandes cantidades de alimento puede distender el estómago y aumentar las relajaciones del esfínter esofágico, favoreciendo el paso del contenido gástrico hacia el esófago.

¿Qué significa esto para las Fiestas Patrias? Los destilados, vino, cerveza, terremoto, gaseosas y frituras, como empanadas fritas y chorrillanas, puede aumentar el reflujo, más aún cuando se consumen en grandes cantidades .

¿Es necesario evitar las comidas típicas de septiembre?

Para el doctor Tortorolo, la recomendación es celebrar con moderación tanto en las bebidas como en los alimentos .

“Si se va a beber alcohol, no hacerlo en grandes cantidades y tampoco combinacon grandes volúmenes de alimentos como los nombrados”, señala.

La idea no es convertir las Fiestas Patrias en un periodo de prohibiciones, sino evitar los excesos que pueden favorecer el malestar . Con cuidado, una empanada, un asado o una preparación tradicional pueden formar parte de la celebración, considerando las cantidades y la tolerancia individual.

Cómo seguir disfrutando la comida en Fiestas Patrias si tienes reflujo

Cómo prevenir el reflujo después de una comida abundante

Más allá de lo que se come, los horarios y las actividades posteriores a la ingesta también pueden influir en la aparición de síntomas.

El especialista recomienda que la última comida del día sea idealmente la más liviana y que se realice al menos tres horas antes de acostarse . Por eso, si se planea disfrutar una comida más abundante de lo habitual, una alternativa es hacerlo más temprano, en lugar de dejarla para poco antes de dormir.

También aconseja evitar acostarse inmediatamente después de comer. En su lugar, se puede permanecer sentado, de pie o realizar una caminata suave.

Eso sí, el doctor Tortorolo desaconseja hacer ejercicio inmediatamente después de consumir alimentos y bebidas que pueden favorecer el reflujo. El esfuerzo y el aumento de la presión intraabdominal podrían empeorar los síntomas en el corto plazo, por lo que recomienda dejar pasar algunas horas después de la ingesta.

Otro hábito que el especialista desaconseja es el tabaquismo . Según explica, existe evidencia consistente de que fumar aumenta el reflujo y el daño en el esófago asociado a este, conocido como esofagitis.

En resumen, moderar las cantidades, evitar combinar grandes volúmenes de comida con alcohol, preferir horarios más tempranos para las comidas abundantes y no acostarse inmediatamente después son medidas que pueden ayudar a reducir las molestias.