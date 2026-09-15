Aranza Villalón vuela en los Juegos Odesur. La ciclista nacional le da al Team Chile la tercera medalla de oro en el evento que se realiza en Santa Fe, Argentina, después de una gran presentación en la contrarreloj en ruta, que comprendió 36 kilómetros de recorrido.

La representante nacional se quedó con la competencia después de anotar 47 minutos y 35 segundos. Superó a la paraguaya Agua Marina Espínola, que se quedó con la presea de plata. El tercer puesto, y la medalla de bronce, se lo adjudicó la argentina Delfina Dibella.

Aranza Villalón le da a Chile el tercer oro en los Juegos Odesur

La carrera se desarrolló sobre la ruta 34, en un trazado que la chilena dominó sin mayores contratiempos. De hecho, su llegada a la maeta resultó relativamente cómoda. La competidora nacional le sacó más de 12 segundos a la guaraní, que ocupó el segundo puesto en el podio.

Villalón encabezó una gran presentación de las ruteras nacionales. Catalina Soto terminó la competencia en el quinto puesto.

Chile se mantiene en el cuarto puesto del medallero, ahora con tres preseas de oro, cuatro de plata y ocho de bronce. Solo lo superan los representativos de Brasil, Argentina y Colombia. En el quinto puesto figura Venezuela.

“Sabía que iba a ser un gran día”

Villalón no escondió su felicidad por el logro. “Estoy muy contenta. Hay muchas emociones de por medio. Es mi primer oro en unos Sudamericanos y en mi especialidad, la contrarreloj individual. Estoy agradecida de la federación, de los técnicos. Me sentí súper soportada, apoyada”, resaltó.

En la misma línea, resumió la carrera. “Corrí con mucha tranquilidad, confiando en mi trabajo de muchos años. Contentísima de entregarle este oro a Chile”, amplió.

“Sabía que era una contrarreloj larga, de 36 kilómetros. Cristóbal Lira, el técnico, me dio un análisis para correrlo de la mejor forma. Que en la primera vuelta mantuviera la tranquilidad que, la verdad, es difícil para mí, porque en una contrarreloj hay que darlo todo. Mantuve la compostura. Poco a poco fui remontando”, detalló.

A la carrera había llegado con el ánimo a tope. “Las sensaciones personales habían sido bastante buenas. Desde el inicio del día, levantándome con energía. Sabía que iba a ser un gran día. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Un poco sorprendida y emocionada, porque iba puntera. No es menor, tampoco, estar con corredoras que sabía que eran muy fuertes, como Agua Marina, Delfina, las chicas de Colombia. Sabía que iba a ser dura la competencia, pero a medida de que se iba dando me mantuve con esa confianza. Quedé muy contenta con el oro”, expresó.

El recuento

Este lunes, la rider Catalina Vidaurre fue la primera en obtener la presea dorada para la delegación nacional, en una presentación que generó doble felicidad pues Florencia Monsálvez se quedó con la medalla de plata.

El otro oro llegó en un deporte poco convencional: los eSports. Ángel Inostroza se quedó con el primer lugar en la Asetto Corsa FT-Sim Racing, un simulador de automovilismo.