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    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Aguas Andinas informó sobre la interrupción del suministro para las próximas horas.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Las comunas de la RM con corte de agua programado. Foto referencial de archivo CRISTOBAL ESCOBAR/ATON CHILE

    La empresa Aguas Andinas informó sobre una serie de cortes de agua que se encuentran programados en sectores acotados de la Región Metropolitana.

    Según detalla la entidad, la interrupción del suministro es requerida durante algunas horas para la realización de trabajos en cada área afectada.

    Comunas con corte de agua

    Estas son las comunas que tienen corte de agua este martes 15 de septiembre, según indica Aguas Andinas:

    • Vitacura: corte por mantención de estación reguladora desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 01:00 del miércoles 16.
    • Cerro Navia: corte por conexión de redes desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 01:00 del miércoles 16.
    • San Joaquín: corte por conexión de redes desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 02:00 del miércoles 16.

    Para consultar por eventuales cortes de agua en la Región Metropolitana, la empresa dispone del sitio web Trabajos en la ciudad que muestra un mapa con las alteraciones informadas.

    Los puntos indican tanto interrupciones programadas como emergencias, con el detalle de la zona afectada y un horario de reposición estimado.

    Más sobre:Corte de aguaAguas AndinasCorte de agua SantiagoSantiagoRMRegión MetropolitanaComunasHorarioHorariosReposiciónMapaZonas afectadasSectores

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