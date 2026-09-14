SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Colombia autorizará la entrada de la Policía a las universidades públicas ante protestas violentas

    "No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia", dice el presidente Abelardo de la Espriella.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella en Quibdó, capital del Chocó. Foto: @FuerzasMilCol en X

    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado un nuevo protocolo de seguridad para autorizar la entrada de la Policía Nacional en las universidades públicas durante manifestaciones que degeneren en actos violentos, una medida que ha causado malestar dentro de la comunidad universitaria al considerar que atenta contra la independencia y la libertad académica que la Constitución otorga a las instituciones de educación superior.

    “He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuando estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuando existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen la intervención de las autoridades”, ha explicado el mandatario.

    De la Espriella ha argumentado así que la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución -que contempla que las universidades tienen sus directivas y se rigen por sus propios estatutos- no debería ser una “patente de impunidad” y que, a partir de ahora, la Policía será la “primera autoridad operativa” para hacer frente a estos casos.

    “La autonomía universitaria no está por encima del orden público. Lo que está ocurriendo en algunas universidades en el país es inaceptable. La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi gobierno, pero el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil no son protesta”, ha señalado.

    De la Espriella ha indicado “las universidades tienen autonomía” y que es una cuestión que “no está en discusión. “La autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público, ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”, ha reiterado.

    Con todo, ha subrayado que esta decisión protegerá a los estudiantes y al propio Estado. “No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, ha dicho.

    “Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar. La universidad es territorio del conocimiento, de las ideas y del debate: no puede convertirse jamás en refugio para la violencia ni para el terrorismo”, ha agregado.

    Más sobre:ColombiaDe la Espriellauniversidadespolicíaartículo 69ConstituciónMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Pentágono confirma que EE.UU. ha desplegado armas en el espacio

    Polonia refuerza su frontera con Ucrania tras el ataque ruso del domingo contra un tren cerca de su territorio

    Ad portas de nuevo straw poll en la ONU: Bachelet visita Brasil, presenta informe de la Cepal y hace llamado a la “cooperación”

    Incendio estructural afecta un local comercial y una bodega en el centro de Santiago

    Nicolás Trajtman, gerente de banca empresas de Santander Chile: “Las firmas están dispuestas a invertir, se ve un cambio”

    Publimetro pide su quiebra y acusa pasivos por casi $14.000 millones

    Lo más leído

    1.
    Perú elimina reservas previas para visitar Machu Picchu tras detectar alto número de anulaciones

    Perú elimina reservas previas para visitar Machu Picchu tras detectar alto número de anulaciones

    2.
    Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz pese al acuerdo con Omán y condiciona el paso a compromisos de EE.UU.

    Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz pese al acuerdo con Omán y condiciona el paso a compromisos de EE.UU.

    3.
    ¿Se acerca el fin de Reino Unido?: Por qué Escocia, Gales e Irlanda del Norte quieren la independencia y qué tan factible es

    ¿Se acerca el fin de Reino Unido?: Por qué Escocia, Gales e Irlanda del Norte quieren la independencia y qué tan factible es

    4.
    Reino Unido reforzará capacidad aérea en Malvinas en medio de nuevas tensiones con Argentina por soberanía

    Reino Unido reforzará capacidad aérea en Malvinas en medio de nuevas tensiones con Argentina por soberanía

    5.
    Quién es el empresario ruso cercano a Putin que pagó la fiesta posterior a la boda de Donald Trump Jr. en Bahamas

    Quién es el empresario ruso cercano a Putin que pagó la fiesta posterior a la boda de Donald Trump Jr. en Bahamas

    6.
    Los socialdemócratas ganan elecciones en Suecia, pero el país queda al borde del empate entre bloques

    Los socialdemócratas ganan elecciones en Suecia, pero el país queda al borde del empate entre bloques

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Servicios

    ¿Cómo prevenir quemaduras durante los asados? Las recomendaciones para reducir los riesgos en la parrilla

    ¿Cómo prevenir quemaduras durante los asados? Las recomendaciones para reducir los riesgos en la parrilla

    Rating del lunes 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur por la Carabao Cup

    Ad portas de nuevo straw poll en la ONU: Bachelet visita Brasil, presenta informe de la Cepal y hace llamado a la “cooperación”
    Chile

    Ad portas de nuevo straw poll en la ONU: Bachelet visita Brasil, presenta informe de la Cepal y hace llamado a la “cooperación”

    ¿Cómo prevenir quemaduras durante los asados? Las recomendaciones para reducir los riesgos en la parrilla

    Incendio estructural afecta un local comercial y una bodega en el centro de Santiago

    Adam Smith a 250 años: más vigente (y necesario) que nunca
    Negocios

    Adam Smith a 250 años: más vigente (y necesario) que nunca

    Nicolás Trajtman, gerente de banca empresas de Santander Chile: “Las firmas están dispuestas a invertir, se ve un cambio”

    Publimetro pide su quiebra y acusa pasivos por casi $14.000 millones

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones
    Tendencias

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Cómo seguir disfrutando la comida en Fiestas Patrias si tienes reflujo

    Adiós a los abrigos y el frío: qué día comienza la primavera en Chile

    David Ferrer y Rafael Jódar palpitan la serie de Copa Davis ante Chile: “Va a ser muy duro, el público es muy patriota”
    El Deportivo

    David Ferrer y Rafael Jódar palpitan la serie de Copa Davis ante Chile: “Va a ser muy duro, el público es muy patriota”

    “Dio una lección de grandeza”: prensa española se rinde ante Pellegrini tras la victoria del Betis sobre el Villarreal

    Nuevo desafío para el Comandante: Cobreloa anuncia a Mario Salas como su nuevo entrenador

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos
    Tecnología

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días

    Feria Pulsar 2026 da su mayor salto con renovado formato y pone a la venta abono en blanco
    Cultura y entretención

    Feria Pulsar 2026 da su mayor salto con renovado formato y pone a la venta abono en blanco

    Edo Caroe: “Yo no estoy tan cercano al comediante atormentado”

    15 cosas que (quizás) no sabías de Pateando Piedras de Los Prisioneros

    El Pentágono confirma que EE.UU. ha desplegado armas en el espacio
    Mundo

    El Pentágono confirma que EE.UU. ha desplegado armas en el espacio

    Polonia refuerza su frontera con Ucrania tras el ataque ruso del domingo contra un tren cerca de su territorio

    España prorroga 15 días los controles fronterizos con Italia en respuesta a la medida del Ejecutivo de Meloni

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”