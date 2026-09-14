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    PDI realiza diligencias por incendio en hogar de ancianos en Pitrufquén

    Peritos bioquímicos del Laboratorio de Criminalística se trasladaron hasta el SML, con el fin de tomar muestras de ADN de los fallecidos para trabajar en su identificación.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este lunes, personal de la Policía de Investigaciones, se encuentra realizando diligencias por las víctimas fallecidas a raíz del incendio que afectó a un hogar de sanciones en Pitrufquén.

    Según informaron desde la PDI, peritos bioquímicos del Laboratorio de Criminalística de Temuco, se trasladaron durante la mañana hasta dependencias del Servicio Médico Legal, con el fin de tomar muestras de ADN de los fallecidos para trabajar en su identificación.

    De acuerdo a lo que detallo el Comisario Manuel Zamudio, oerito bioquímico del Laboratorio de Criminalística de Temuco, “todos los recursos van a estar enfocados en que lo antes posible se puedan tener las respuestas y los resultados certeros a modo de darle tranquilidad a la comunidad y a las familias para hacer entrega de los cuerpos respectivos”.

    Asimismo, apuntaron que “dependiendo de la calidad de las muestras puede tardar entre tres a cinco días sin problema”.

    De igual forma, realizó un llamado a los familiares, para que se tomen una muestra con el fin de identificarlos.

    “Por ahora se hace el llamado respectivo a que se acerquen en cualquier dependencia al Servicio Médico Legal del país, que se acerquen los hijos a modo de prestar una muestra voluntaria, así que sean trasladadas estas muestras acá y sean peritadas de igual forma”, mencionó.

    Más sobre:PDIPitrufquénHogar de ancianosIncendio

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