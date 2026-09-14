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    Chilevisión registra pérdidas en el primer semestre y firma destaca aumento de ingresos junto con la reducción de costos

    La señal televisiva registra una pérdida de $2.438 millones en el primer semestre, lo que representa una mejora de $167 millones respecto a junio de 2025.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Fachada Chilevisión. Andres Perez

    Chilevisión volvió a registrar pérdidas durante el primer semestre. Sin embargo, la firma destacó su mejor resultado operacional y calificó el primer semestre como uno marcado por “su estrategia de crecimiento a mediano y largo plazo”.

    La señal televisiva registró una pérdida de $2.438 millones en el primer semestre, lo que representa una mejora de $167 millones respecto a los números rojos registrados a junio de 2025, “incluso con el impacto íntegro de la inversión en transformación”, informó Chilevisión en un comunicado.

    “Cabe señalar que se registraron en el período gastos extraordinarios y no recurrentes asociados a reestructuración por $2.275 millones. Excluidos estos gastos extraordinarios, el resultado del ejercicio habría sido 94% superior al del mismo período del año anterior”, dijo la firma en enero de este año pasó de ser propiedad de Paramount a Grupo Vytal.

    Chilevisión también informó que registró en la primera mitad del año una mejora de $2.820 millones en su resultado operacional en comparación con el mismo período del año anterior, obteniendo una ganancia bruta de $8.518 millones.

    “Este resultado fue impulsado tanto por un aumento de ingresos de $1.004 millones —liderado por los negocios digital y de distribución— como por una reducción de costos de $1.240 millones, reflejo de una ejecución operativa eficiente”, acotó la firma.

    Más sobre:Resultados de EmpresasChilevisión

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