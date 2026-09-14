Sin Alcaraz, un Top 15 y jóvenes promesas: la armada española que amenaza a Chile de Massú en la Copa Davis

Después de siete meses de espera, la Copa Davis está de vuelta en territorio nacional. Al igual que en la serie contra Serbia, en febrero, el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional volverá a ser el escenario que albergue los partidos del equipo capitaneado por Nicolás Massú. En esta ocasión, eso sí, el rival es una potencia absoluta del circuito: entre el 19 y 20 de septiembre, Chile se verá las caras contra España para intentar meterse en las Finales del certamen.

En la antesala del enfrentamiento, ambos elencos ya definieron sus nóminas para buscar la clasificación a la siguiente ronda. En Chile, el extenista viñamarino designó a Alejandro Tabilo (28°), Christian Garin (133°), Tomás Barrios (139°) y Matías Soto (237°). Nicolás Jarry (857°), por su larga inactividad a raíz de una lesión en el codo, no estará presente. Del otro lado, en tanto, los nombres son de un importante currículo: aunque no viene Carlos Alcaraz (3°), sí aparece un Top 14 del ranking ATP y varias jóvenes promesas que están dentro de los primeros 100 puestos del escalafón planetario.

Radiografía al equipo español

Cuando Chile derrotó a Serbia por un contundente 3-0, en las huestes nacionales tenían claro que en el horizonte aparecía el poderío de España. El conjunto ibérico, vigente subcampeón de la Copa Davis, metía miedo por la presencia de un Carlos Alcaraz intratable, que por esos meses venía de ganar el Abierto de Australia por primera vez en su carrera y que ostentaba el número uno del mundo.

Sin embargo, pese a ese buen estado de forma, el murciano se fue quedando en el camino por una compleja situación física. En abril, una tenosinovitis de De Quervain en la muñeca derecha lo obligó a colgar la raqueta y tomarse una pausa que, incluso, lo borró de Roland Garros y Wimbledon. De paso, también cedió la punta del ranking a manos de Jannik Sinner.

Naturalmente, la lesión también le impidió conformar la delegación que viajó a Santiago (arribaron durante este domingo, a eso de las 21 horas). En ese sentido, la ausencia del oriundo de El Palmar significó una merma importante en la conformación del listado del capitán David Ferrer, sin embargo, en España dan vuelta la página y llegan con más armas.

Por la gran cantidad de variantes, la armada española sigue siendo una amenaza latente para el cuadro de Massú. Sin ir más lejos, la carta número uno tras la baja de Alcaraz es un tenista que se ubica entre los 14 mejores del planeta. Rafael Jódar, de apenas 19 años, será la gran figura que dirá presente en el recinto de Ñuñoa.

Rafael Jódar es la gran sensación del circuito y es la carta de David Ferrer para liderar a España frente a Chile. Foto: National Bank Open.

En el desglose de su trayectoria, el novel deportista acumula buenos registros para su corta edad: este año ganó el ATP 250 de Marrakech, llegó a cuartos de final de Roland Garros y a una semifinal del Masters 1000 de Canadá. Ahora, si se considera su historial en el cara a cara con tenistas chilenos, el dato es decidor: está 2-1 arriba ante Tabilo, ganándole en las semifinales del ATP 500 de Washington y en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati. La única derrota fue en el estreno del Masters 1000 de Indian Wells.

Siguiendo la línea de los jóvenes, aparece Daniel Mérida (41°). El oriundo de Madrid también posee un título en la categoría 250, puntualmente, en Umag. A sus 21 años, solo se ha cruzado una vez con un tenista nacional: en la ronda de clasificación para el Masters 1000 de Roma, batió a Tomás Barrios.

Con 20 años, también está Martín Landaluce (62°). A diferencia de sus compañeros, no posee trofeos de renombre en su vitrina, sin embargo, tiene un nivel que entusiasma al deporte español. Entre los rendimientos que vale la pena consignar están unos cuartos de final en Miami y Roma. Contra los chilenos, en tanto, posee un balance de 1-1: le ganó a Garin en la qualy de Cincinnati 2025 y perdió contra Barrios en los octavos de final del Challenger de Mauthausen 2025.

En cuanto a los tenistas que participarán en los dobles, la calidad se mantiene. Jaume Munar (68°) asoma como el más destacado de la pareja, principalmente por su ubicación en el ranking. El mallorquín no posee títulos y ha protagonizado una importante rivalidad con los chilenos en los últimos años. Contra Tabilo, por ejemplo, está 2-1 abajo en el historial: Jano le ganó en la ronda de 32 de Guayaquil 2021 y en la final del Challenger de Aix-en-Provence 2024, mientras que el ibérico se anotó con un triunfo en el debut del Santiago Open 2023. En la misma línea, contra Jarry también está en desventaja: el nieto de Jaime Fillol se impuso en el estreno del Córdoba Open 2021 y luego vengó a Tabilo en las semis de Santiago 2023. El único punto a favor del español data del 2022, en la qualy de Bastad.

Por último, como segundo doblista surge Pedro Martínez (132°). El nacido en Alzira es el de menor ranking en la actualidad, sin embargo, eso no se traduce en sus credenciales. El deportista de 29 años es recordado en Chile por su título en el Santiago Open 2022. Además, por su buen balance contra las raquetas criollas: está 2-0 arriba contra Tabilo, 2-1 arriba contra Jarry y solo Christian Garin es su verdugo, con un 4-2 a favor del ariqueño.