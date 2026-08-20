Una larga espera de cuatro meses: Carlos Alcaraz regresará al circuito para jugar el US Open

La espera se acabó, finalmente. Carlos Alcaraz (2° del ranking ATP) volverá al circuito luego de padecer una extensa lesión en su muñeca derecha, que lo alejó de las canchas por cuatro meses. El español volverá para disputar el US Open. Su retorno es oficial.

El murciano regresará tras sufrir una complicación física en abril pasado, mientras competía en el torneo Conde de Godó. Así, volverá para jugar el último Grand Slam del año, certamen del que es el vigente monarca. También fue campeón en 2022.

El nacido en El Palmar fue quien anunció su retorno. Lo hizo de la mano con Fabrizio Romano, reconocido a nivel mundial por trabajar con la información del mercado de fichajes del mundo del fútbol. Fue a través de una publicación conjunta de ambos en Instagram, siguiendo el mismo estilo que acostumbra al comunicador.

“Estoy de vuelta, here we go (allá vamos)”, señaló Alcaraz en un breve video.

El retorno de Alcaraz

138 días después, Alcaraz volverá a las canchas. Flushing Meadows será el escenario donde el siete veces campeón de Grand Slam volverá al circuito.

El español tenía presupuestado hacerlo el pasado 13 de agosto, en el Masters 1000 de Cincinnati. Sin embargo, decidió quedarse en España para continuar entrenando y volver a la competencia por lo alto.

Según reporta Marca, la decisión fue tomada después de que su equipo se convenciera tras lo mostrado en las diferentes sesiones donde ha practicado junto al noruego Holger Rune (102°), quien también se encuentra en plena recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles.

Alcaraz viajará este fin de semana a Nueva York para afrontar el US Open, que se disputará entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre. Lo hará luciendo una malla compresora que cubre su brazo derecho. No se trata la primera vez que utiliza dicha solución. En 2024 también la utilizó después de lesionarse el antebrazo.

De esta forma, tras cuatro meses fuera, Alcaraz podrá defender los 2 mil puntos que defiende como campeón actual del US Open. Durante su ausencia, ha dejado sin defender un total de 6.130 unidades. En tanto, la participación Jannik Sinner (1°), su gran rival, sigue en duda por sus molestias en la rodilla.