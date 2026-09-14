La apuesta de la japonesa Asics con su primer local sportstyle en Chile y América Latina

El sábado 12 de septiembre la japonesa Asics abrió oficialmente su primera tienda enfocada en la moda urbana y lo deportivo en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT). Una línea que antes se vendía por internet o en algunas de las 16 tiendas de la firma en Chile que están enfocadas en lo deportivo.

Para el estreno vino Helio Pereira, vicepresidente regional de América de Asics, ya que la tienda es la primera de la firma en este formato, tanto en Chile como en la región.

“La apertura de esta tienda, que es la primera en América Latina y también en América, destaca porque es una de las primeras del mundo de este concepto nuevo”, dice Pereira en entrevista en Pulso.

Sobre la oferta, el ejecutivo brasilero comenta que la línea y la tienda son la irrupción de la marca en una “categoría que es fundamental. Lo urbano, de lifestyle y sportstyle es clave para tener un link con el consumidor de la generación Z (los nacidos entre 1995 y 2009) y también con las mujeres”.

Pablo Vásquez R.

“Esta apertura de esta tienda es para crecer en esta categoría en América Latina”, resalta.

Desde la japonesa también destacan a Chile porque “se encuentra entre los mercados con mayor consumo de zapatillas por persona y cuenta con una fuerte conexión con las tendencias provenientes de Estados Unidos y con la cultura sneaker global”.

¿Cómo se gestó este proceso de decidir la apertura de este modelo de tienda en Chile?

- Esta categoría de manera global está creciendo muy fuerte en Estados Unidos y en Europa, y cuando vemos dentro de América Latina, los países principales en que estamos, que son Brasil, Chile y Colombia, vemos a Chile como un mercado más maduro y más estructurado en la parte de retail.

Para este objetivo, este mall es fundamental y eso nos da confianza en que este es el país, la ciudad, y el local correcto para crear esta conexión, porque Santiago no es solo una capital importante para el sportstyle y la moda; lo es también para muchos turistas. Entonces es influenciadora para toda la región. Por eso decidimos seleccionar este punto para empezar.

Helio Pereira, vicepresidente regional de América de Asics. Pablo Vásquez R.

¿Qué es lo que se espera de cara al consumidor?

- Tenemos grandes expectativas, no solo regionales también a niveles globales. Es una de las primeras tiendas sportstyle only. Hay mucha gente de la empresa a nivel global haciendo un seguimiento.

Las principales colaboraciones globales que tenemos estarán siendo vendidas acá. Entonces los productos más importantes que tenemos, los New York City, los Kayanos y todas las colaboraciones que tenemos, las queremos lanzar acá por lo menos una vez al mes y eso va a traer un flujo y una experiencia a los consumidores chilenos increíble.

Esperamos que esta tienda sea un marco para empezar nuevamente a conectar con estos nuevos consumidores que tenemos en Chile.

¿Existe una hoja de ruta de nuevas aperturas de este formato en Chile o la región?

- Estamos en un proceso de expansión de retail, en Chile, Colombia y Brasil. Abrimos muchas tiendas estos dos últimos años. Esta es la primera de sportstyle que vamos a evaluar. Tenemos intención de ampliar, pero en este momento vamos a abrir solo en Chile para sedimentar, entender el mercado y después poder expandir a otras localidades.

¿Tiene un plazo?

-Creo que esta tienda como está, tiene un año para madurar. Entonces tenemos que esperar un año, ver los resultados, conectar con los consumidores y después pensamos en la expansión.

Pero la expectativa es de crecer este modelo y poder crecer no solo en Chile, porque sabemos que hay otras localidades que son increíbles para esta oferta de sportstyle.

Pablo Vásquez R.

¿Qué peso tiene en los ingresos hoy esta línea?

- Es superimportante porque esta línea, globalmente, la línea de sportlife, ya representa como casi 40-45% de las ventas de Asics. Si vamos a la región, todavía tenemos espacio. Representa como 7-10% de los ingresos, dependiendo de la localidad. Y esperamos que eso pueda crecer gracias a la generación Z, mujeres, los hombres más interesados en el mundo urbano y las mujeres, que esperan productos cómodos, con innovación, pero con estilo.

¿Se espera que supere en ingresos a la línea tradicional ligada al deporte?

-Lo deportivo va a ser el foco. Los calzados para un mejor rendimiento en actividades como el running y tenis siempre van a tener gran parte del foco, pero esta línea agrega un valor tradicional.

¿Ven que el consumidor de estos productos es sensible al momento económico del país?

- América Latina es muy volátil; sabemos que la actividad de los países en la región se puede contraer, pero estamos confiados de que los mercados que hemos seleccionado son los mercados que tienen potencial.

Aunque existan estos periodos económicos que pueden ser volátiles. Estamos convencidos de que vamos a crecer y estamos muy cerca de los consumidores y tenemos una marca fuerte que nos va a dar frutos y generar un mejor negocio.

Pese a que sea un momento duro, como región, esperamos seguir creciendo. Todos los consumidores de Asics valoran la marca, quieren comprar los productos y es por eso que reforzamos la importancia de estar acá con esta nueva tienda.

Pablo Vásquez R.

¿Y no creen que exista un riesgo en alejarse con una oferta distinta a la actividad deportiva?

- Para nosotros, crecer en sportlife es fundamental, porque nosotros siempre fuimos muy de producto para el mejor rendimiento deportivo (performance), pero sabemos que el futuro es ser una marca de multicategoría.

Entonces, crecemos en la categoría running, seleccionamos Chile también para nuestra nueva línea de fútbol y ahora estamos en sportlife. Tenemos una estrategia de crecer y ser una marca al futuro multicategoría, no solo reconocida como de running y de tenis.

Y a nivel general ¿Cómo evalúan su experiencia en Chile para hacer negocios?

- Chile tiene un crecimiento gigante en los últimos años. Básicamente, doblamos de tamaño los últimos tres años y tenemos expectativas de seguir creciendo. El punto fundamental es cómo damos una experiencia al consumidor de manera multicanal, somos una marca para crear un ecosistema.