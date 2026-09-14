Reo muere tras intentar escapar de la cárcel de Talca: gendarme utilizó su arma de servicio para impedir la huida

Un reo perdió la vida durante la noche del domingo tras intentar escapar de la cárcel de Talca.

De acuerdo a lo que fue dado a conocer, el interno logró burlar los controles de seguridad llegando hasta el cierre perimetral del recinto, momento en que fue divisado por un funcionario de Gendarmería quien intentó detener su actuar.

“Hizo caso omiso de esto, para luego intentar descender desde el muro perimetral, haciendo uso el funcionario de gendarmería de su arma de servicio, realizando un disparo, para luego caer desde altura el interno, provocando lesiones que derivaron en su fallecimiento ” detalló el fiscal Pedro Salgado.

Los hechos están siendo investigados internamente por personal de Gendarmería así como por la Fiscalía a través de la Brigada de Homicidios de Talca.